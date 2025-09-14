¿Sabías que el borde del mundo está en Arabia Saudí?

Es verdad que lugares denominados fin del mundo ha habido muchos a lo largo de la historia, más que nada porque el fin del mundo conocido era diferente en épocas distintas, ahora bien, aunque ahora tengamos el mapa del mundo perfectamente trazado, algunos de esos lugares mantienen su nombre y su mística, uno es Finisterre, en Galicia, y otro bien pudiera ser el borde del mundo en Arabia Saudí.

Lo primero que tienes que saber del borde del mundo saudí es que se trata de un lugar de ensueño para amantes del montañismo y que, una vez alcances su punto más alto, podrás maravillarte de una vista absolutamente brutal (aunque, ciertamente, lo brutal es el perfil del borde del mundo…); ten en cuenta que, además de ser un lugar brutal, es un lugar remoto y en el que puedes tener dificultades incluso para comunicarte así que debes llevar contigo todo lo que puedas necesitar.

Para acercarte al borde del mundo no basta con contratar una excursión en 4x4, tienes que prepararte para caminar montaña arriba e incluso escalar, ahora bien, si llegas a la cima al atardecer, las vistas compensarán de largo el esfuerzo (ciertamente lo hacen llegues cuando llegues pero el atardecer es aquí particularmente bello por los colores del cielo).

Atardecer en el borde del mundo (Arabia Saudí) | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

¿Y qué se ve desde el borde del mundo además de un cielo de escándalo al atardecer? Una superficie infinita y seca, dunas, algunos árboles en la zona del valle, montañas, desierto… No es de extrañar que subiendo aquí alguien pensar que había llegado al fin del mundo.

Claro que, llegados a este punto de Arabia Saudí, no solo se trata de gozar de las vistas desde su punto más alto sino también de los propios acantilados porque son un muro rocoso sin par ¿inconvenientes? La excursión no es un paseo, debes ir bien preparado y sobre todo consultar previamente el estado del lugar pues en ocasiones sufre cierres temporales (de hecho en la actualidad está precisamente así: temporalmente cerrado).