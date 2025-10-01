¿Sabes cuál es y dónde está el parque solar más grande del mundo?

Tal vez no supieras que este dubaití es el parque solar más grande del mundo pero es probable que su imagen te resulte familiar porque ha sido atizado por Porsche como escenario de una campaña audiovisual con David Guetta para promover la sostenibilidad y la innovación en Dubái (¿dónde mejor que en Dubái?).

Dubái es un referente mundial no solo en lo referente al lujo sino también en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ligada a la innovación, de ahí que tanto la Autoridad dude Electricidad y Agua de Dubái y el Departamento de Economía y Turismo de la ciudad hayan querido colaborar con Porsche en esta campaña autiovisual, juntos y acompañados por David Guetta han tomado el Parque Solar Mohammed binRashid Al Maktoum, que es el más grande del mundo en su clase.

Este parque solar ocupa una superficie de 127 kilómetros cuadrados en constante crecimiento que en el año 2030 se estima que abastecerá a casi 2 millones de hogares lo que supone un ahorro de emisiones de carbono al año que está por encima de los 8 millones de toneladas. Lo cierto es que este parque solar nació y se ha ido desarrollando en línea con la estrategia de reducción de carbono de Dubái y su gran objetivo a largo plazo está fijado para el año 2050: cubrir el 75% de las necesidades energéticas de la ciudad.

Porsche en el parque solar Mohammed binRashid Al Maktoum | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Comenzó a funcionar en 2013, cuando se lanzó la primera fase del proyecto, y ya en 2017 encaraba la segunda fase de su desarrollo y desde entonces no ha dejado de cumplir hitos e incluso mejorar sus perspectivas; y es que no solo se trata de un parque solar sino que cuenta además con un centro de investigación y desarrollo.

Es verdad que esta campaña de Porsche ha sido diseñada para presentar sus nuevos coches eléctricos (Macan Turbo y Taycan Turbo GT) pero ha resultado ser mucho más que eso y no solo gracias a la colaboración con Guetta, que también, sino muy especialmente gracias al entorno elegido para su presentación, un entorno que habla por sí mismo de sostenibilidad e innovación como hacen, por su motorización, estos nuevos Porsche.