¿Sabes cuál es y dónde está el mayor lago de Turquía y cómo celebra el año nuevo?

La ciudad de Van, a orillas del lago del mismo nombre, es uno de los mejores lugares del mundo para desayunar ¿por qué? Porque esta ciudad turca es famosa precisamente por eso, por sus desayunos tradicionales, una tradición de lo más sabroso y satisfactoria que se degusta todo el año y de la que disfrutarán especialmente quienes amanezcan el primer día del año en Van porque así se celebra aquí el año nuevo, desayunando a lo grande.

Mesa de desayuno en Van | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Sentarte a la mesa para disfrutar del desayuno en Van es una experiencia inolvidable cualquier día del año pero más si cabe el primero de todos ellos porque sobre esa mesa hay miel de Van, crema de yogur, crema de leche, mantequilla artesanal, cacik (que es una salsa de yogur, pepino, agua y ajo), queso herboso, queso tejido, queso feta, huevos de salchicha asada, aceitunas, murtuga (que osuna masa con huevos fritos), kavut (crema de trigo, jarabe de azúcar y garbanzo trunco), mermelada de nueces y de rosas, leche y gencirun además de pan lavash y panecillos de Van cocidos en hornos de piedra, acompañado con té de samovar.

Después de este suculento desayuno tendrás fuerzas más que suficientes para acercarte al lago Van y descubrirlo como el mayor lago de Turquía, un lago salino de origen volcánico que se nutre del caudal de los ríos y arroyos que descienden de las montañas que lo rodean; este lago, cuyo origen hay que buscarlo allá por el Pleistoceno, guarda aguas ricas en carbonato de sodio y otras salas, de ahí que sea un lago salino que nunca se hiela, ni tan siquiera en los días más fríos del invierno a pesar de estar a 1640 metros sobre el nivel del mar.

Detalle de los relieves de la iglesia de Akdamar | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

El lago Van tiene cuatro islas, lo que nos da una idea de su tamaño; la más interesante de estas cuatro islas es la segunda en tamaño, Akdamar y merece la pena navegar por el lago hasta ella para conocerla y visitar la sorprendente iglesia de Akdamar, una catedral apostólica medieval: es famosa por sus relieves de piedra y sus frescos.

¿Otros lugares interesantes y cercanos al lago Van? Tatvan, donde el día también empieza con un suculento desayuno, el cráter del lago Nemrut, el Monte Süphan y, volviendo a la ciudad de Van, la Casa de los Gatos de Van en la que viven felinos blancos con un ojo azul y otro ámbar.