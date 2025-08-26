¿Por qué visitar Edimburgo en agosto es una gran idea?

Si eres de los que ama la playa, el sol y el calor por encima de todos los climas y lugares, seguro que Edimburgo no está dentro de tus destinos preferidos en el mes de agosto, ahora bien, tanto si huyes de las olas de calor como de la peste como si, simplemente, tu cuerpo está ya en modo fin de verano y necesitas empezar a desprenderte de días tórridos, te encantará visitar Edimburgo antes de la vuelta al cole (al trabajo, a la rutina otoñal…). Y es que agosto, todo él, es probablemente el mejor mes para visitar la capital escocesa pues es su mes más cálido y menos lluvioso.

En los últimos días de agosto podrás pasear Edimburgo a placer, disfrutar de sus temperaturas agradables y de sus horas de luz descubriendo su imponente arquitectura medieval y georgiana a placer, recorriendo sus calles empedradas, maravillándote ante la presencia tan notable de su famoso castillo. Es verdad que los grandes eventos del mes de agosto (el Edinburgh Festival Fringe, que es el mayor festival de artes escénicas del mundo y el Royal Edinburgh Military Tattoo) acaban de terminar pero, precisamente por eso, la ciudad se muestra más tranquila, más atractiva y apetecible por sí misma; eso además del hecho de que, aunque los festivales oficiales hayan terminado, los últimos días de agosto todavía quedan conciertos y espectáculos callejeros en marcha… y tendrás que hacer menos colas, por no decir ninguna, para visitar los monumentos y museos de la ciudad.

Edimburgo | Pixabay

Y si recorrer la ciudad es un placer que se puede gozar en esta época más que en ningún otro mes del año, más aun se disfruta de la naturaleza urbana: subir al Arthur’s Seat en los últimos días de agosto regala estampas de la ciudad que rara vez se ven en otra época del año (porque ahora los días están despejados mientras el resto del año…); los jardines de Princes Street y Calton Hill por su parte son algunos de los lugares más recomendados para disfrutar de un atardecer veraniego en Edimburgo.

¿Más opciones de ocio y disfrute estos días en Edimburgo? Los pubs y sus cervezas artesanales escocesas, sus catas de whisky y sus platos típicos, aunque ciertamente esto puedes disfrutarlo en cualquier época del año la cerveza siempre sabe mejor en verano ¿no crees?.

El Castillo de Edimburgo y su entorno histórico son una visita obligada en la ciudad en cualquier época del año pero en agosto no sólo se ve mejor sino que se disfruta más porque esta imponente fortaleza se alza sobre la ciudad y nos ofrece vistas realmente inolvidables de ella porque los días todavía son largos. Y, antes de llegar al castillo, podrás detenerte a placer por la Royal Mile descubriendo sus callejones medievales, sus tiendas tradicionales y viendo a los artistas callejeros que permanecen unos días más en la ciudad a pesar de que el Fringe acaba de terminar.

Panorámica de Edimburgo | Pixabay

¿Más visitas imperdibles de Edimburgo? El Palacio de Holyroodhouse, que es la residencia oficial del rey en Escocia y también el Parlamento escocés, famoso por su arquitectura moderna. Además, si visitas Edimburgo estos días, puedes aprovechar los últimos días del verano para acercarte, aunque solo sea en una excursión guiada de un día, a las Highlands y al famoso Lago Ness; otras escapadas apetecibles desde Edimburgo son St Andrews, la famosa ciudad universitaria, y por supuesto Glasgow y su arquitectura victoriana.