¿Qué es la Hoja Verde Europea y qué localidades la tienen?

La Hoja Verde Europea es el reconocimiento oficial que la Comisión Europea otorga a localidades que, por ser de tamaño medio y no grandes urbes, no pueden ser Ciudades Verdes; los requisitos para obtener la Hoja Verde Europea no son, además, tan exigentes como los que hay que cumplir para ser Ciudad Verde pero, aun así, la diferencia fundamental entre las ciudades que lucen la Hoja Verde y las que son Ciudad Verde está en su tamaño: las primeras tienen menos de 100.000 habitantes mientras las segundas superan esta cifra.

Hecha esta distinción ¿qué se exige a una ciudad pequeña o mediana para recibir la Hoja Verde Europea? Se revisa tanto la calidad del aire como la gestión del agua, la movilidad sostenible, la gestión de residuos y políticas de economía circular, la biodiversidad y el uso del suelo. ¿Ventajas de obtener la Hoja Verde Europea? El reconocimiento lleva consigo apoyo financiero para implementar o ampliar proyectos sostenibles.

Vaasa en Finlandia | Pixabay

En 2026 acompañan a Guimaraes como Ciudad Verde Europea dos ciudades que se suman a las que obtuvieron en año anteriores la Hoja Verde Europea: Águeda en Portugal y Vaasa en Finlandia. ¿Otras ciudades con Hoja Verde Europea? Las primeras en recibir este reconocimiento en el año 2015 fueron Mollet del Vallès en España y Torres Vedras en Portugal; en 2017 se unió a ellas la irlandesa Galway, al año siguiente Lovaina en Bélgica y Växjö en Suecia, en 2019 recibieron la Hoja Verde Cornellà de Llobregat en España y Horst Aan de Mass en Holanda; se completaron las Hojas Verdes en la segunda década del siglo con Limerick en Irlanda y Mechelen en la región flamenca de Bélgica.

Treviso en Italia | Pixabay

De 2020 hasta ahora estas son las ciudades que han obtenido la Hoja Verde Europea: Lappeeranta en Finlandia, Garbrovo en Bulgaria, Valongo en Portugal, Winterswijk en Holanda, Helsingor en Dinamarca, Vélenle en Eslovenia, Viladecans en España y Treviso en Italia.