Lo que descubriremos en FITUR acerca de la IA aplicada al turismo

¿Y si la IA fuera caza de redistribuir visitantes en tiempo real aliviando la saturación turística y revitalizando barrios, periferias y municipios que son, a día de hoy, invisibles para los turistas? ¿Te lo imaginas? Nosotros tampoco… pero en FITUR podremos ver y entender cómo esto que nos parece imposible será una realidad más a corto y medio plazo que a largo.

España es un país receptor de turismo, tanto es así que en los 11 primeros meses del año pasado superamos los 91 millones de visitantes internacionales por lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el problema del sector turístico español no es la falta de visitantes sino más bien su concentración en lugares muy determinados; la consultora McKinsey añade a este dato uno más que nos demuestra que no se trata de un problema español sino global: el 80% de los viajeros se concentra en el 10% de los destinos del mundo.

El problema de la excesiva concentración turística lo conocemos bien: desde las aglomeraciones en las playas en verano hasta más de lo mismo en determinados pueblos de montaña en invierno pasando por ciudades como Venecia que se convierten prácticamente en parques temáticos para turistas ¿recuerdas las colas para subir al Everest? La montaña más alta también sufre de concentración turística. ¿Cómo podemos evitar esto? Porque, por el momento, el problema va a más, precisamente, por culpa de la IA…

Uno de cada tres viajeros europeos y estadounidenses usa la IA para planificar sus viajes y la IA, ante los prompt que recibe de un viajero, tiende a dar siempre los mismos resultados, es decir, a priorizar los lugares más famosos, más visitados y más turísticos en las rutas que diseña ¿resultado? Un poco más de concentración en donde el turismo ya es de masas… ¿Pero y si la IA pudiera ser también al menos parte de la solución a este problema? Eso es lo que se preguntaron en iUrban (se respondieron y nos responderán a todos en FITUR).

Cubo inmersivo de Cicerone, IA de iUrban. | Imagen cortesía de iUrban

Cicerone es la IA de iUrban y se trata de una IA de destino cuyo fin es servir como herramienta a los organismos públicos que gestionan el turismo para que recuperen en control sobre las recomendaciones turísticas de sus destinos; de este modo toda la información generada alrededor de un destino (web, oficina de turismo, redes, blogs…) alimentan a una IA cuyo chatbot nos responde hasta en 95 idiomas creando itinerarios diversos que recuperan lugares caídos en el olvido y aligeran los flujos turísticos de los lugares más masificados.

Cicerone está ya funcionan en Madrid, Marbella y Castellón y mostrará en FITUR las tres fases de su funcionamiento: lo que aporta a la hora de planificar un viaje al contar con información local más completa y alejarse así de los clásicos top 10 por destino que todo el mundo conoce; lo que aporta durante el viaje porque gracias al uso de los QR da al viajero información en tiempo real sobre afluencia de público y movilidad (será algo así como un cubo inmersivo que nos demostrará que el futuro ya está aquí…); y lo que aporta después del viaje porque toda la información acumulada en las dos fases anteriores es analizada y transformada en datos que re-alimentan Cicerone.

Obviamente para reactivar lugares olvidados o dar vida turista a lugares que nunca la han tenido esos lugares tiene que tener o crear algo que ofrecer (su patrimonio, eventos culturales…) pero la visibilidad es clave, es decir, no sólo tienen que tener algo que ofrecer sino que los viajeros tienen que saber que existen… ¿y si en el futuro la IA de los grandes destinos turísticos nos hiciera de Cicerone y nos permitiera visitarlos evitando las horas y temporadas punta? Suena bien ¿verdad? En FITUR lo veremos.