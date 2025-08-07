Un paseo por Costa de Liguria, una alternativa preciosa a Cinque Terre

Al norte de Italia se encuentra una de las zonas más bonitas del país: Cinque Terre. Sus pueblos coloridos, con sus acantilados escarpados y sus pequeñas calas, son toda una delicia. Pero Liguria, la región en la que se encuentra, tiene muchos otros tesoros por descubrir, algunos de ellos en la costa.

La Costa de Liguria, por tanto, es una alternativa muy bonita a Cinque Terre, aunque su fama no sea tanta. Y antes de empezar de todos sus rincones, te diremos primero que Liguria está formada por ese pedazo de tierra que va desde la frontera con Francia hasta la Toscana.

Dicho esto, podemos pasar a hablar de todos esos sitios encantadores de los que cualquier viajero quedaría prendado. Camogli, por ejemplo, es uno de esos lugares que nadie debería perderse. Con sus casas de colores pastel alineadas junto al mar y su precioso aunque chiquitito puerto pesquero, es ideal para perderse entre sus callejuelas.

Camogli | Imagen de Golden, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Tampoco podemos olvidarnos de Santa Margherita Ligure, una población más elegante gracias a sus palacetes, que se ubican frente al mar. En este caso, es un lugar perfecto para quienes quieren conocer un destino algo más sofisticado, que recuerda a Portofino, pero que se puede recorrer con mucha más calma.

Por su lado, Sestri Levante esconde una playa maravillosa. Tranquila y silenciosa, Baia del Silenzio es otra de las grandes joyas de la costa de Liguria. Muy diferente, eso sí, a otras como son los pueblos de Finale Ligure y Noli, en los que se respira aire medieval y en los que se puede practicar senderismo costero.

Como ves, la costa de Liguria es de lo más variada. Pueblos coquetos, palacetes, rincones medievales, playas y mucha naturaleza son parte de lo que se puede encontrar en una ruta por esta zona. Y entre todo eso, además, se debe guardar tiempo para probar alguna de sus delicias culinarias, como el pesto genovés, ideal para probarlo ya sea en un panini o en un plato de pasta.