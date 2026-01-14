Oulu en Finlandia y Trencín en Eslovaquia son las Capitales Europeas de la Cultura en 2026

Atenas, como cuna de la civilización occidental junto a Roma, fue la primera Ciudad Europea de la Cultura allá por el año 1985 y es que no había mejor ciudad posible para representar lo que quiere destacar este reconocimiento, la diversidad cultural europea; ya son más de 70 las ciudades que han sido Ciudad Europea de la Cultura y entre todas ellas van componiendo el rico mapa cultural de Europa al tiempo que se engrandecen gracias a la notoriedad de la que son objeto gracias no solo al hecho de ser Ciudad Cultural Europea sino por todas las actividades y eventos que organizan en el marco de tal reconocimiento.

Dos son las Ciudades Europeas de la Cultura en 2026 y esto es lo que te interesará saber de ellas:

Oulu en Finlandia

Oulu | Pixabay

Oulu es la quinta ciudad más grande de Finlandia, especialmente famosa por ser una ciudad costera del norte, por su creatividad y por su innovación, también por su entorno tanto en invierno (rodeada por un mar helado) como en verano (rodeada de bosques, ríos, lagos y colinas).

Además de su agenda como Capital Europea de la Cultura 2026, una agenda que se lanza a mediados de enero con más de 200 eventos (puedes consultarla aquí), hay otras razones para visitar Oulu: los faros de acceso más fácil de la costa finlandesa están aquí, los mejores lugares de la Ruta de Pohjola (una ruta que recorre el norte de Finlandia) está en Oulu y sus cercanías y aquí también podrás disfrutar de las famosas saunas finlandesas.

¿Más cosas que querrás saber de Oulu? Lo primero que tienes que saber es que para llegar a Oulu lo más fácil es volar desde Helsinki aunque también puedes hacerlo por carretera o tren (eso sí, serán alrededor de 7 horas desde Helsinki); si eres un amante de la bicicleta te encantará esta ciudad porque ofrece más de 900 kilómetros de caminos y senderos para bicicletas muy bien cuidados y mantenidos.

Trencín en Eslovaquia

Trencín | Pixabay

Trencín es una ciudad el noroeste de Eslovaquia, cerca de la frontera con la República Checa y es famosa porque aquí se conserva uno de los castillos más bellos del país como es el castillo de Trencín; además se trata de una de las ciudades más antiguas de Eslovaquia y eso es algo que se nota en su patrimonio que va más allá de su castillo aunque él sea lo más representativo.

¿Lugares a visitar en Trencín además del castillo? La Inscripción romana tallada sobre roca bajo el castillo, una inscripción que conmemora la victoria de los romanos en el S.II; Farské schody y la subida al castillo a través de las escaleras renacentistas; la Iglesia Parroquial de la Natividad de la Virgen María, que es una de las iglesias más antiguas de la ciudad; la Plaza de la Paz, que es la plaza principal del casco histórico donde está también la Columna de la Peste y el ayuntamiento; la sinagoga de estilo oriental y bizantino; la Torre de la Ciudad por sus espectaculares vistas; y la Fuente Vodník Valentin en la que descubrirás la figura de un duende.

Como en Oulu, será a mediados de enero cuando arranque la capitalidad cultural de Trencín con una agenda llena de actos durante todo el año, puedes consultarla aquí.