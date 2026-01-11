Museo de Victoria y Alberto de Londres: su origen, dónde se encuentra y a quiénes debe su nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Londres, donde encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes. Un claro ejemplo es el Museo de Victoria y Alberto, dedicado a las artes decorativas y a las bellas artes. Situado en la zona oeste de la ciudad, concretamente en la esquina entre Cromwell Gardens y la Exhibition Road, fue fundado en 1852 con el nombre South Kensington Museum. No fue hasta 1899 cuando se rebautizó en honor a la Reina Victoria y su marido, el Príncipe Alberto.

Museo de Victoria y Alberto, a través de su historia

Tiene sus orígenes en la Gran Exposición de 1851, en cuya planificación participó Henry Cole, primer director del museo. En sus inicios, era conocido como Museo de las Manufacturas y fue inaugurado en mayo de 1852. Sus colecciones abarcaban el arte y la ciencia aplicada. En febrero de 1854, se discutió el traslado del museo a su dirección actual, cambiándole el nombre por Museo de South Kensington.

Un año después, a petición de Henry Cole, el arquitecto Gottfried Semper realizó un diseño para el museo. A pesar de todo, como consecuencia del elevado precio que exigía, fue rechazado por la Cámara de Comercio. Años más tarde, concretamente en junio de 1857, la Reina Victoria inauguró oficialmente el museo. Es más, al año siguiente, se introdujo la apertura nocturna, lo que hizo posible el uso de la iluminación de gas.

En la primera etapa del museo se hizo mucho hincapié en su colección como posición ante el llamado High Art, es decir, arte de la alta sociedad. George Wallis, conocido como el primer Guardián de la Colección de Bellas Artes, promovió la idea de la educación artística a través de las colecciones del museo. Tanto es así que propició la transferencia de la colección al museo desde la Escuela de Diseño fundada en 1837. Tras este gesto, pasó a llamarse “Escuela de Arte”, convirtiéndose en el Royal College of Art. Entre 1860 y 1880, las colecciones científicas se trasladaron de la dirección principal del museo a varias galerías. Es más, en 1893, el Museo de la Ciencia fue una realidad.

Interior del Victoria and Albert Museum | Imagen de Calvin Kramer, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La primera piedra del edificio Aston Webb se colocó a mediados de mayo de 1899, momento en el que también tuvo lugar la última aparición pública oficial de la Reina Victoria. Es más, durante esta ceremonia, se produjo el gran cambio de nombre. Así pues, el Museo de South Kensington pasó a llamarse Museo de Victoria y Alberto.

Cabe destacar que, con el fin de celebrar el centenario del cambio de nombre en 1899, el Museo organizó una exposición titulada ‘A Grand Design’, con la que, en 1997, se hizo un recorrido por Norteamérica, pasando por el Museo de Bellas Artes de Boston, el Museo Real de Ontario de Toronto, el Museo de Bellas Artes de Houston y el Museo de Bellas Artes de San Francisco. Finalmente, en 1999, regresó a Londres.