Montreuil-sur-Mer, la ciudad de Los Miserables

Fue en 1837 cuando Victor Hugo visitó Montreuil-sur-Mer y se maravilló ante la atmósfera histórica de esta imponente ciudad, en particular su ciudadela fortificada que es donde el célebre escritor francés situó y ambientó la primera parte de la novela. Lo más curioso es que si Montreuil-sur-Mer es la ciudad de Los Miserables no es solo por eso, que ya sería razón más que suficiente, sino porque incluso algunos personajes de la obra son recreaciones de personas reales que vivían aquí cuando Víctor Hugo paseaba por sus calles pergeñando la historia: Cosette, personaje no poco importante en la novela, era una camarera local.

La relación entre Montreuil-sur-Mer y Los Miserables es tan profunda que en la actualidad se celebra un espectáculo de luz, sonido y color dentro de la ciudadela en el que más de 500 vecinos representan la historia perfectamente vestidos de época y con importantes efectos especiales y música en vivo.

Más allá de Víctor Hugo y sus Miserables ¿qué es lo que no te querrás perder de Montreuil-sur-Mer?

Muralla de Montreuil-sur-Mer | Imagen de Johan Allard, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Empezamos por la Ciudadela porque recorrerla es a la vez un viaje histórico y literario, conviene dedicar largo rato a pasearla para descubrir su puerta histórica, la Torre Blanca y los jardines que complementan este gran recinto monumental; las murallas que rodean el casco antiguo son también una visita imperdible porque permite disfrutar de vistas panorámicas que nos ayudan a descubrir la esencia de la arquitectura defensiva de la época.

Además de las construcciones fortificadas y defensivas destacan en Montreuil-sur-Mer edificios religiosos como la iglesia abacial Saint Saulve, de arquitectura medieval, y la capilla San Nicolas del hotel Dieu; acercándonos más a nuestro tiempo también cabe destacar la estatua ecuestre de Douglas Haig porque nos recuerda la importancia de esta localidad durante la I Guerra Mundial, cuando fue cuartel general del ejército británico.

Montreuil-sur-Mer | Imagen de Felouch Kotek, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Y, ya que descamas Montreuil-sur-Mer como la ciudad de Los Miserables, no podemos abandonarla sin visitar el Museo que recuerda este vínculo; para completar el viaje te encantará saber que esta pequeña localidad francesa no solo es rica en historia y literatura sino también en cultura gastronómica, es de hecho muy popular en Francia por sus restaurantes tradicionales y sus mercados gastronómicos.