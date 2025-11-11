Lima, el corazón gastronómico de Sudamérica que no deja de sorprender

¿Por qué Lima es una capital gastronómica global?

La gastronomía de Lima es el resultado de siglos de historia, con influencias que vienen de culturas africanas, indígenas, chinas y españolas. Ese es el verdadero secreto que le permite crear platos únicos que no encontrarás en ningún otro sitio.

El cebiche es el ícono gastronómico por excelencia. Su combinación de sabores frescos, ácidos y con sabor a mar, junto con el tiradito, una versión sin cebolla, forman la base de una extensa carta marina.

Cebiche José Cáceres | © PROMPERÚ

También destacan otros platos como la parihuela, arroz con mariscos, conchitas a la parmesana o el clásico lomo saltado, que refleja la influencia china con su toque salteado y salsa de soja.

Lomo | © PROMPERÚ

Una curiosidad es la influencia africana en platos como los anticuchos (brochetas hechas con corazón de res a la parrilla) o el tacu tacu, arroz y frijoles mezclados y acompañados con carne o mariscos. Además, la fusión hispano-peruana nos regala manjares como el ají de gallina, la causa limeña y los tamales, aportando ese sabor casero y consistente que enamora.

Anticuchos | © PROMPERÚ

Pero ojo, esto no termina aquí: los amantes de los postres también podrán disfrutar de ellos, y es que no todo iba a ser comida salada. Delicias como la mazamorra morada, el Suspiro a la limeña o los picarones, acompañadas de bebidas típicas como la chicha morada o la refrescante Inca Kola, convierten la experiencia gastronómica en algo completo.

Picarones | © PROMPERÚ

Suspiro a la limeña | © José Cáceres/ PROMPERÚ

Un tour para los amantes de la gastronomía

Recorrer Lima es una aventura para el paladar. Puedes visitar desde mercados tradicionales y huariques (pequeños locales familiares), hasta algunos de los restaurantes que suelen aparecer en las listas de los mejores del mundo. Imagina probar un buen pisco sour mientras disfrutas de un cebiche fresco o saborear unos anticuchos en la calle.

En Lima, el amor por la cocina se vive en cada esquina y plato, con ingredientes frescos y talento, capaces de transformar un plato tradicional en una experiencia que siempre recordarás. ¿A qué esperas para añadir Lima a tu lista de destinos?