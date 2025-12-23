Historia de la Puerta de Viru, la entrada más famosa del Casco Antiguo de Tallín

Viajamos hasta la impresionante capital de Estonia, donde podemos encontrarnos un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes, a la par que fascinantes. Un claro ejemplo lo podemos encontrar, como no podía ser de otra manera, en la Puerta de Viru.

Se trata de la emblemática entrada al casco antiguo de Tallin, siendo un testimonio de la sorprendente historia, patrimonio arquitectónico y escena cultural de la capital de Estonia. Más allá que un simple paso, esta Puerta de Viru es algo así como un simbólico portal al pasado que deja completamente maravillados a todos los visitantes, puesto que nos adentra a un lugar repleto de edificios históricos, calles adoquinadas y mucho encanto.

La Puerta de Viru de Tallín, a través de su historia

Puerta de Viru en Tallin, Estonia | Pixabay

Originalmente, fue construida en el siglo XIV como parte de un sistema defensivo mayor. En su día, esta Puerta de Viru formó una sección esencial de las impresionantes murallas medievales de esta ciudad. Es más, se diseñó para proteger este enclave de los posibles invasores, pero también para regular el comercio y la circulación, a través de una entrada fortificada.

En su época de mayor esplendor, la Puerta de Viru contaba con dos impresionantes torres redondas que estaban unidas por un alto muro defensivo, pero también tenía un puente levadizo de madera que atravesaba un foso. Con el tiempo, a medida que esta ciudad crecía y la expansión urbana era más que evidente, gran parte de esas fortificaciones originales, incluidas las secciones que flanqueaban esta Puerta, fueron desmanteladas a finales del siglo XIX. Y todo para acomodar el desarrollo de Tallín.

A pesar de todo, esas dos torres redondas tan características y rematadas con sus tejados cónicos de tejas rojas, se conservaron. De hecho, son un claro recuerdo de ese pasado medieval de la ciudad. El paso del tiempo ha hecho que esas dos torres se hayan convertido en un símbolo de Tallín, puesto que aparecen frecuentemente en guías de viajes, fotografías promocionales e, incluso, postales.

La gran importancia de la Puerta de Viru

Puerta de Viru en Tallin, Estonia | Pixabay

Su estratégica ubicación, al comienzo de una de las vías peatonales más concurridas de Tallín (calle Viru), la convierte en el punto de partida natural para explorar el casco antiguo de esta ciudad. Desde el preciso instante en el que los turistas cruzan esta Puerta, se topan con un lugar de ensueño, donde la arquitectura medieval está presente en cada construcción, incluso en sus encantadoras callejuelas. ¡Una experiencia verdaderamente impresionante, puesto que parece que se retrocede en el tiempo! Es por eso que, inevitablemente, esta Puerta de Viru marca el límite entre el casco antiguo y la ciudad moderna, creando un contraste entre lo medieval y lo contemporáneo.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la capital de Estonia, uno de los grandes imprescindibles es visitar su Puerta de Viru. Estamos completamente convencidos de que no solamente te fascinará, sino que también te dejará sin palabras por todo lo que conlleva cruzar esas dos imponentes torres.