Gozo, en Malta, es la Región Europea de la Gastronomía en 2026

Lo primero que tenemos que saber es que Gozo no ostenta sola el reconocimiento como Región Europea de la Gastronomía en 2026, la acompañan otras dos: Creta en Grecia y Kvarner (el golfo de Carnero) en Croacia: visto así podemos decir que 2026 es el año de la gastronomía Mediterránea, algo que no cambiará mucho en 2027 porque ya sabemos que entonces las Regiones Europeas de la Gastronomía serán Dalmacia en la costa adriática de Croacia, Bosnia Herzegovina y Montenegro y Harghita, en la zona central de Rumanía. Hoy nosotros queremos comer (y desayunar y merendar y cenar…) en Gozo.

Gozo es una isla para comérsela y en 2026 lo va a demostrar más que nunca gracias al programa de eventos creados para celebrar que este año son la Región Europea de la Gastronomía; aunque es verdad que todo el año será una fiesta gastronómica en Gozo, primavera y otoño son los dos momentos del año más recomendados para comerse Gozo ¿por qué? En primavera porque es entonces cuando se celebra el Día del Pescador en los puertos pesqueros de la isla con grandes barbacoas de pescado fresco junto al mar y en otoño porque se celebra entonces el Festival de la Cosecha, cuando se recogen tanto la uva como las aceitunas.

Pastizzi | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Gozo es una isla pequeña (sólo ocupa 67 kilómetros cuadrados y en ella viven menos de 40.000 personas en 14 pueblos y ciudades) pero muy rica tanto en lo gastronómico como en lo paisajístico por eso es una isla hecha para ser disfrutada con los cinco sentidos, también el del gusto, porque Gozo es una isla de cocina casera, de mucho queso, verduras, legumbre, conejo… y sobre todo de mucho pescado; sus platos son en general de sabor intenso pero no muy picantes ni especiados (muy mediterráneos).

Ftira gozitana | Imagen cortesía de Turismo de Malta

¿Platos a degustar en Gozo? Pulpo estofado, calamares rellenos, pescados a la parrilla, ftira gozitana (pan tradicional relleno de tomate, aceite de oliva, atún, alcaparras, aceitunas y queso), pastizzi (hojaldres rellenos de queso o puré de guisantes, soppa tal-armla (sopa de verduras, legumbres, queso o huevo), lampuki (pez dorado frito, al horno o en pastel)… todo ello regado con vinos malteses y acompañado de postres dulces como imqaret (pastelitos fritos rellenos de dátiles) u otros dulces de almendra, miel y cítricos.