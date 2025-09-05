Floriade Festival, el mayor festival de flores de Australia comienza el 13 de septiembre y dura un mes

Cuando pensamos en un gran viaje a nuestras antípodas solemos pensar en Sidney, en playas de escándalo y hasta en arañas gigantes… lo cierto es que Camberra no suele ser de las primeras ciudades en pasarnos por la cabeza a pesar de ser la capital del país, eso sí, salvo que hablemos de primavera y flores, entonces tenemos que pensar por fuerza en Camberra porque es allí donde se celebra, desde hace más de 30 años y excepción hecha del año del Covid, el Floriade Festival que es el mayor festival de flores del país, su mayor fiesta de la primavera.

¿Qué tienes que saber para disfrutarlo? Lo primero sus fechas, en 2025 comienza el 13 de septiembre y termina el 12 de octubre, lo segundo su lugar de celebración: el Commonwealth Park en Regatta Place, en Camberra; también te interesará el horario (el acceso es gratuito): de 9.30 de la mañana a 5.30 de la tarde aunque ten en cuenta que del jueves 2 de octubre al domingo 5 se celebra el NightFest que es la versión nocturna del festival: durante esas veladas se puede acceder al parque a partir de las 6 y media de la tarde y éste permanece abierto hasta las 10 y media de la noche; las instalaciones florales están entonces iluminadas, hay actuaciones en vivo, puestos de comida callejera…

Floriade Festival, Camberra | Imagen de TVines, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Más detalles de interés: cada año este festival organiza sus exposiciones y contenidos alrededor de un tema, este año el elegido es ‘Science and Nature’ (ciencia y naturaleza) así que los parterres florales se inspiran en física, química, astronomía, biología, botánica… El 12 de octubre es el día de las mascotas y, aunque el festival en sí es gratuito, no olvides revisar el programa porque cabe que haya alguna actividad, taller o charla que te interese y para la que sea necesario reservar con antelación.

Otras cosas a tener en cuenta: el mejor momento para disfrutar de este festival de flores es la mañana pero, precisamente por eso, es cuando el parque está más concurrido (mejor luz pero más aglomeraciones que por la tarde); la primera y la última semana del festival son las menos recomendadas para visitarlo, las semanas intermedias son en las que los parterres están más bellos y exuberantes; hay puestos de comida a lo largo y ancho del parque aunque también puedes llevar tus bocatas porque, además, hay fuentes de agua potable así que podrás incluso rellenar tu botella de agua.

Floriade Festival, Camberra | Imagen de Ashishlohorung, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Y a santo de qué se celebra tamaño festival de flores en Camberra? Su origen tenemos que buscarlo en el año 1988, fue entonces cuando celebró su primera edición para conmemorar el bicentenario de Australia y el 75 aniversario de Camberra como capital del país; su éxito fue tal que desde entonces no ha dejado de celebrarse (salvo el año del Covid, claro) ni ha dejado de crecer, lo que era poco más que un festival de flores fue completando su oferta con actuaciones musicales, talleres de jardinería, mercados…

Si quieres huir del otoño y disfrutar de unos días de primavera Camberra no te va a decepcionar…