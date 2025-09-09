Estos son los mejores lugares de Europa para disfrutar de la sidra en otoño

En España lo tenemos claro, la sidra se degusta en Asturias, en toda la región pero muy particularmente en Villaviciosa, localidad que en octubre celebra n gran Festival de la Manzana de Villaviciosa; ahora bien, Asturias no es la única región ni Villaviciosa la única localidad europea que tiene la sidra por tesoro y que en otoño, época de recolección de la manzana, la celebra especialmente. A continuación te recomendamos algunas localidades sidreras de Europa más allá de las españolas:

Hereford en las West Midlands, Inglaterra

Es la capital del condado de Herefordshire, un condado por lo demás reconocido como el corazón de la sidra inglesa; aquí está el Cider Museum y hay también importantes sidrerías en las que catar esta bebida; esta localidad es la más recomendada para comenzar una ruta de la sidra por Herefordshire especialmente en otoño, momento del año en el que gran parte de las localidades de la zona celebran ferias, mercados y fiestas alrededor de la sidra.

Taunton, en Somerset, Inglaterra

Taunton es la capital de la sidra de Somerset, una región que forma con Herefordshire las zonas tradicionales de la sidra inglesa; en esta época (septiembre y otoño) se organizan rutas de sidra, mercados y festivales entre los que destaca el Three Counties Cider & Perry Festival.

Sidra | Pixabay

Cambremer en Normandía, Francia

Esta localidad normanda es reconocida como el corazón de la Ruta de la Sidra de Normandía, una sidra suave y espumosa que se suele acompañar de crepes y galettes; en otoño se organizan tanto rutas de la sidra que pasan siempre por esta localidad y diferentes ferias rurales.

Quimper en la Bretaña francesa

Quimper es la capital histórica de la sidra bretona y ahí se puede catar esta bebida espirituosa en diferentes sidrerías tradicionales; esta sidra es seca y ligeramente ácida y en otoño de degusta a placer en todos los pueblos bretones, donde se organizan mercados y festivales sidreros.

Sidra irlandesa Bulmers | Pixabay

County Armagh en Irlanda del Norte

Este condado es popularmente conocido como el condado de la manzana y los meses de septiembre y octubre son los más recomendados para visitarlo ¿por qué? Porque es ahora cuando se celebra el Armagh Food & Cider Festival.

Fráncfort del Meno en Hesse, Alemania

Visitamos el corazón de la sidra alemana (Apfelwein), está en Fráncfort del Meno, donde abundan las tabernas llamadas Apfelweinwirtschaften precisamente porque tienen en la sidra alemana su bebida estrella, una bebida que se degusta especialmente en otoño, momento en el que se organiza incluso una Ruta de la Sidra.

Sidra alemana | Pixabay

¿Más regiones y lugares en los que disfrutar de la sidra en Europa y en otoño? Los hay: Munster en Irlanda, Cornualles y Devon en Reino Unido, Mostviertel en Austria o el País Vasco en España están entre ellos.