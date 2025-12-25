Estos son los centros comerciales más navideños de Estados Unidos

La mayor parte de los centros comerciales más navideños están en Nueva York porque la ciudad de los rascacielos es, probablemente, la más navideña del país además de ser particularmente famosa entre los amantes de las compras. Ahora bien, no creas que sólo Nueva York redecora sus grandes centros comerciales en Navidad, hay más:

Rockefeller Center Shops en Nueva York

Escaparates de Rockefeller Center Shops | Imagen de rvsrvs, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El del Rockefeller Center es, probablemente, el árbol de Navidad más famoso de América (y uno de los más famosos del mundo), aquí también se instala una pista de patinaje magnífica y la iluminación, al caer la noche es también ideal; las tiendas del Rockefeller Center también se decoran, de sus escaparates a su interior, para la ocasión y hacen su agosto en diciembre al llenarse de visitantes y turistas.

Macy’s Herald Square en Nueva York

Macy's Nueva York | Pixabay

Este centro comercial es de fama mundial por su desfile de Acción de Gracias pero, pasado ese evento que se celebra el último jueves de noviembre, luce además una decoración navideña de lo más llamativa en todos sus escaparates. Se trata de un gran centro comercial muy visitado tanto por los neoyorquinos como por los turistas nacionales e internacionales que llegan a la ciudad en diciembre porque es el mejor lugar para conocer la Navidad tradicional estadounidense.

Mall of America en Minnesota

Mall of America | Pixabay

El Mall of America no es que se decore e ilumine en Navidad sino que se convierte en un enclave navideño todo él: la decoración es espectacular tanto en su interior como en su exterior, hay eventos navideños a diario, se instala hasta un parque temático y por supuesto Papá Noel recorre el Mall un día sí y otro también hasta el 24 de diciembre. Aquí la experiencia navideña es completamente inmersiva.

The Grove en Los Ángeles

The Grove, LA | Imagen de Kelvin Kay, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Como sucede con el Mall of America, en The Grove tiran la casa por la ventana en Navidad hasta el punto de hacer posible una blanca Navidad en una ciudad cálida como esta, lo hacen con nieve artificial (imposible hacerlo de otro modo…). Además instalan un árbol de Navidad gigante, suena música navideña cada noche… La estética es, en general, la que estamos acostumbrados a ver en las películas americanas.

¿Más centros comerciales estadounidenses que merece la pena visitar en Navidad?

El Saks Fifth Avenue protagoniza un show de luces sincronizadas en su fachada mientras el Hudson Yards Mall es famoso por su árbol de Navidad futurista y su decoración moderna. Ambos están en Nueva York.