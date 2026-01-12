Estas son las regiones europeas que más reservas reciben a través de plataformas online

Eurostat ha hecho públicos los datos de reservas realizadas a través de plataformas online como Booking, Airbnb, Expedia u otras el pasado verano y los resultados son, como poco, interesantes teniendo en cuenta que de lo que hablan estos datos es de alquileres vacacionales (estancias cortas): Lo primero que llama la atención, aunque sorprender sorprende poco, es que en el tercer trimestre de 2025 el número total de noches reservadas aumentó un 8,7% respecto al mismo trimestre del año anterior y nada menos que 28,2% superior al dos años antes (2023); este incremento es más notable en el mes de julio que en agosto y septiembre (aunque se reparte entre los tres meses).

¿Cuáles son las regiones que más se han beneficiado de este incremento y se posicionan así como las más reservadas a través de las plataformas online más populares? Cabe empezar por destacar que las 20 regiones turísticas más populares (las más reservadas y visitadas) se distribuyen en solo 5 países y todos ellos son países hacia el sur de Europa: España, Francia, Italia, Portugal y Croacia.

Reservas de viajes online | Pixabay

No ponemos a España en primer lugar por barrer para casa sino porque la región turística más reservada a través de plataformas online como Booking, Aribnb o Expedia es española, se trata de Andalucía con más de 13 millones de noches reservadas; la segunda región de la lista es Jadranska Hrvatska en Croacia que no llega a los 10 millones de noches reservadas pero se queda cerca; la tercera región en discordia es francesa, es Île-de-France, con 9 millones de noches reservadas.

¿Otras regiones con alto número de noches reservadas? La Provenza y la Costa Azul francesa supera de largo los 8 millones de noches reservadas, tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana superan los 7 millones de noches reservadas, una cifra similar alcanza el Lazio (Roma) en Italia y por superando los 5 millones de noches reservadas están también tanto la región de Lombardía como La Toscana.