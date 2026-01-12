DESTINOS TURÍSTICOS
Estas son las regiones europeas que más reservas reciben a través de plataformas online
La primera de la lista, la región con más reservas en plataformas online es española ¿imaginas cuál es?
Publicidad
Eurostat ha hecho públicos los datos de reservas realizadas a través de plataformas online como Booking, Airbnb, Expedia u otras el pasado verano y los resultados son, como poco, interesantes teniendo en cuenta que de lo que hablan estos datos es de alquileres vacacionales (estancias cortas): Lo primero que llama la atención, aunque sorprender sorprende poco, es que en el tercer trimestre de 2025 el número total de noches reservadas aumentó un 8,7% respecto al mismo trimestre del año anterior y nada menos que 28,2% superior al dos años antes (2023); este incremento es más notable en el mes de julio que en agosto y septiembre (aunque se reparte entre los tres meses).
¿Cuáles son las regiones que más se han beneficiado de este incremento y se posicionan así como las más reservadas a través de las plataformas online más populares? Cabe empezar por destacar que las 20 regiones turísticas más populares (las más reservadas y visitadas) se distribuyen en solo 5 países y todos ellos son países hacia el sur de Europa: España, Francia, Italia, Portugal y Croacia.
No ponemos a España en primer lugar por barrer para casa sino porque la región turística más reservada a través de plataformas online como Booking, Aribnb o Expedia es española, se trata de Andalucía con más de 13 millones de noches reservadas; la segunda región de la lista es Jadranska Hrvatska en Croacia que no llega a los 10 millones de noches reservadas pero se queda cerca; la tercera región en discordia es francesa, es Île-de-France, con 9 millones de noches reservadas.
¿Otras regiones con alto número de noches reservadas? La Provenza y la Costa Azul francesa supera de largo los 8 millones de noches reservadas, tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana superan los 7 millones de noches reservadas, una cifra similar alcanza el Lazio (Roma) en Italia y por superando los 5 millones de noches reservadas están también tanto la región de Lombardía como La Toscana.
Publicidad