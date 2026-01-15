Estas son las estatuas que debes tocas si quieres atraer la buena suerte

Con la llegada del nuevo año, siempre llegan los nuevos propósitos. Nuestro calendario se reinicia, sumando un año más a su travesía, y por ello se ha vuelto costumbre adoptar nuevos hábitos, hacer frente a retos o hacer todo lo posible para atraer la buena fortuna. Jugar siempre del lado de la suerte no es fácil, pero hay muchas maneras de atraer las buenas energías. De hecho, en diversas ciudades del mundo podemos encontrarnos monumentos o esculturas que, al tocarlas, según las habladurías populares, nos ayudarán a atraer buenos propósitos.

Por ello, y con el objetivo de atraer la buena suerte este 2026, realizaremos nuestro repaso viajero. En muchos lugares del mundo podemos encontrar esculturas de este tipo, pero algunas son más conocidas que otras. Italia es una de las pioneras en este ranking, pero Estados Unidos, Irlanda y Francia también cuentan con sus estatuas de la suerte. Todo ello contando con España, que también presenta sus peculiaridades.

Il Porcellino en Florencia, Italia

Il Porcellino, Florencia | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El Porcellino es uno de los monumentos más famosos de Italia y recurridos por los turistas para atraer la buena fortuna. Dice la leyenda que se debe poner una moneda en la boda del jabalí después de haberle frotado la nariz. Pero, hay que tener en cuenta una cosa. Si la moneda cae por debajo de la reja (donde cae el agua) la persona que lo haya hecho tendrá buena suerte. Pero, si no se consigue, tocará seguir intentándolo.

El Toro de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos

Toro de Wall Street | Pixabay

Si lo que se busca es la suerte financiera, el Toro de Wall Street es el indicado. Se cuenta que, si se toca su nariz, cuernos y testículos, la prosperidad y buena suerte económica llegarán.

Julieta en Verona, Italia

Estatua de Julieta en Verona | Pexels

Una de las estatuas más particulares de Italia es Julieta. La manera que se ha popularizado para atraer la suerte es un poco controvertida, pero eso no ha impedido su fama. Y es que, se dice que si tocas su pecho derecho atraerás al amor a tu vida y la suerte. Además, regresarás a Italia junto a esa pareja que tanto tiempo llevas esperando.

Víctor Noir en París, Francia

Victor Noir, en París | Imagen de stacy, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Posiblemente la escultura más polémica, Víctor Noir es el siguiente en nuestra lista. Dicen los entendidos que si colocas una flor en el sombrero de la estatua hacia arriba, besas sus labios y rozas su área genital, la persona en cuestión será muy afortunada en el ámbito de la fertilidad. Asimismo, la suerte llegará junto a una vida sexual feliz.

El Oso y el Madroño en Madrid, España

Estatua del Oso y el Madroño | Imagen de David Adam Kess, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Madrid cuenta con una de las esculturas más populares a la hora de atraer la suerte. Si nos trasladamos hasta Sol, podemos encontrar la estatua de El Oso y el Madroño. Rodeada siempre de turistas, se dice que, si se toca su cola o su pata, atraerás la buena suerte. Además, regresarás a Madrid.