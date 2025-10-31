Estas son las estaciones de esquí que tienen previsto abrir sus pistas en noviembre

Noviembre es el mes en que el otoño anticipa el invierno, ese en el que cuando pasamos el día de los muertos, de Halloween, de todos Los Santos y de difuntos, nos permite empezar a pensar ya en mercados de Navidad, en lagos helados y en pistas de esquí… ¿eres de los que está organizando ya la primera escapada a la nieve de la temporada? Si es así esta noticia te interesa porque vamos a contarte cuáles son las estaciones de esquí que planifican abrir sus pistas antes de que llegue diciembre (aunque el hecho de que puedan cumplir su previsión o incluso anticiparla no está tanto en ellas mismas como en el clima que sabemos que siempre tiene algo de caprichoso).

Hay algunas estaciones de esquí, no pocas, que todavía no se atreven a anunciar fecha de apertura, entre ellas están La Pinilla, La Molina, Valdesquí, Vall de Nuria o Candanchú; hay otras, en cambio, en las que ya tienen claro que sus pistas no estarán a punto hasta diciembre y se preparan para abrirlas en los primeros días de diciembre, entre ellas está Grandvalira, Ordino Árcalis o Palma Arinsal entre otras; pero lo que nos interesa ahora es saber cuáles serán las más tempraneras, en cuáles podremos esquiar antes de que termine noviembre, a continuación te desvelamos cuáles son las estaciones de esquí que harán todo lo que esté en su nieve y en sus pistas para hacerlo posible.

Sierra Nevada | Pixabay

Cerler, Formigal y Panticosa tienen previsto abrir el 21 de noviembre mientras que Sierra Nevada y Baqueira Beret lo harán, si la climatología es propicia, el 29 de ese mismo mes. ¿Más estaciones de esquí a la que podremos escaparnos en noviembre? La de Manzaneda abrirá el 28 de noviembre y la de Luz Ardiden el 29; ¿estás dispuesto a viajar un poco más lejos con tal de probar la nieve en noviembre? Si es así podrás irte a Tignes Val d’isere o Val Thorens en Los Alpes franceses, ambas estaciones de esquí tienen como fecha de apertura prevista el 22 de noviembre; también en los Alpes italianos la temporada de esquí empieza pronto, tan pronto que Dolomita Superski tiene previsto abrir el 15 de noviembre.

Si no quieres esperar ni tan siquiera a mediados de mes, mucho menos a finales al puente de diciembre, piensa en viajar a Los Alpes italianos, a los suizos y los autríacos porque Cevina, en Italia, tanto Zermatt como Engeldberg en Suiza e Innsbruck, Ötztal, Stubai y Zell am See en Austria abrieron en el mes de octubre.