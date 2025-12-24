Esta noche es Nochebuena ¿qué cenamos?

Vamos a hacer un recorrido por los países que más y mejor celebran la Navidad (con su Nochebuena y su día 25) y a qué saben en estos lugares esta noche tan especial porque, ciertamente, no sabe igual en Salamanca que en Galicia, por ejemplo, y mucho menos sabe igual en Madrid que en París, en Roma o en Berlín.

A qué sabe la Nochebuena en España

Cochinillo | Pixabay

La Nochebuena en España sabe a gloria, en eso estaremos todos de acuerdo: si la disfrutas en el norte de España seguro que en tu mesa se impondrán los pescados y los mariscos (con permiso de la pularda y el capón), en cambio si la disfrutas en zonas de interior serán las carnes, tanto el cordero como el cochinillo especialmente, los platos principales del menú. En cuanto a los postres y los dulces navideños estamos todos más o menos de acuerdo, ahora bien, los polvorones y los mantecados suelen venir de Andalucía y los turrones de Alicante y Jijona están en todas las mesas de España como también los mazapanes de Toledo.

Y la Nochebuena en otros países de Europa ¿a qué sabe?

Stollen | Pixabay

En Italia la Nochebuena es sobria, se celebra más el día 25, y no suelen servir carne sino pescado (platos de bacalao, mariscos, pasta con almejas…); en Europa Central (Alemania, Austria, República Checa…) en cambio el día 24 es el más importante, esa noche se abren regalos e incluso los mercados navideños permanecen abiertos ¿platos típicos? Ganso relleno, carpa frita o salchichas con ensalada de patata y col lombarda ¿postre? El famoso stollen.

En Europa del Este cabe destacar la Nochebuena polaca: la cena comienza al anochecer (cuando aparece la primera estrella en el cielo) y consta de 12 platos, uno por cada Apóstol, eso sí, ninguno de carne. Y en la Europa del oeste, en Francia, lo que manda en la cena es el postre con el Bûche de Noël, lo mismo sucede en Reino Unido con el Christmas pudding.

En los países nórdicos la Nochebuena es íntima, se enciende velas e incluso se visitan los cementerios para recordar a los que ya no están, en cuanto a las cosas de comer, se disfruta de cenas tradicionales como el julbord, que es un buffet navideño en el que no faltan los arenques, ni el salmón, los embutidos ni los panes especiados.

¿Y en América a qué se cena en Nochebuena?

Tamales | Pixabay

En Estados Unidos y Canadá no hay una gran tradición de Nochebuena, de hecho suelen celebrar más el día 25; la cosa es diferente en Centro y Sudamérica, países como Brasil o Venezuela celebran la Nochebuena a lo grande, con mucho ruido, mucha música y, en definitiva, mucha fiesta; una fiesta en la que no falta la cena, claro, una cena con platos abundantes (pavo, cerdo asado, tamales...); en países como México incluso recrean el peregrinaje de Máría y José durante esa noche.

Otros destinos más lejanos que degustan la Nochebuena

arroz | Pixabay

En Filipinas celebran la Navidad a lo grande, de hecho las navidades Filipinas pasan por ser las más largas del mundo; la Nochebuena termina con una misa de medianoche acompañada de faroles y música. ¿Y en cuanto a las cosas de comer? Se sirven platos de lechón (cerdo asado), fideos largos y postres de arroz. En Australia y Nueva Zelanda, como es verano, celebran la Nochebuena de barbacoa en las playas o en otros lugares al aire libre.