Blausee: el legendario lago de Suiza que oculta una curiosa leyenda

Arrancamos el 2026 de manera oficial y lo hacemos con la misma ilusión viajera. En esta ocasión, hacemos las maletas con rumbo Suiza para poder conocer uno de los parajes naturales más bonitos y curiosos del país. Presentado bajo el nombre de Blausee, que traducido al español sería Lago azul, los visitantes tienen la oportunidad de conocer un pequeño lago alpino cuya belleza deja sin palabras a todo aquel que tiene la oportunidad de verlo.

Algunos definen este lago como el más azul de todo el mundo. Y es que, su belleza y el color azul intenso de sus aguas no deja indiferente a nadie. De hecho, sus aguas trasparentes permiten ver con claridad los troncos, rocas y objetos que se encuentran a gran profundidad. Situado en el valle de la Kander (Kandertal), en el Oberland bernés, al sur del cantón de Berna, los estudios han indicado que el lago se formó hace unos 15.000 años a causa de un desprendimiento de rocas en la montaña Fisistock. Esta situación originó una gran depresión, la cual, con el paso del tiempo, se terminó llenando de agua.

Uno de los grandes encantos de Blausee es la limpieza, también, de sus aguas. Pues, al parecer, proviene de manantiales subterráneos del valle. Asimismo, el Blausee Nature Park es el parque natural que rodea el lago. Una belleza natural que muchas personas visitan con el objetivo de hacer senderismo, actividades en barco, pescar o disfrutar de un buen picnic.

La curiosa leyenda del Blausee

Lago Blausee en Suiza | Imagen de Roxaneweb, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Como todo lugar con encanto que se escapa de la creación del ser humano, también tiene su leyenda. Cuenta la historia que el intenso azul de sus aguas es debido a la gran pena que sufrió una joven enamorada. Al parecer, una pareja de enamorados solía visitar el lago para disfrutar de veladas románticas en barca. Pero, un día, el chico sufrió una gran desgracia. Y es que, cayó de una roca al agua y perdió la vida.

La joven, al enterarse de lo sucedido, se sumió en una profunda tristeza. Nunca más pudo recuperarse de la pérdida de su amado, por lo que falleció de pena en el lago. Su barca fue encontrada junto a ella en el fondo del lago. Fue entonces cuando el lago Blausee comenzó a adquirir el tono turquesa que tanto lo caracteriza. Pues, dicen que el color es debido a las lágrimas de la mujer.

Esta trágica leyenda de amor es conocida en el país. Por ello, en homenaje, en 1998, se colocó en el fondo del lago una estatua conmemorativa. Desde entonces, se puede observar a una joven arrodillada, con la cabeza inclinada y expresión de tristeza. Se cuenta que está hecha de un material resistente al agua y al frío. Además, como dato curioso, está sumergida sin la necesidad de estar sobre una base. Una estatua muy particular con la que han querido otorgarle un poco más de arte a este encanto natural.