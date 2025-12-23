Ayuntamiento de Belfast: ¿sabías que tiene una vidriera sobre un momento histórico de España?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Belfast, capital de Irlanda del Norte. Como no podía ser de otra forma, allí encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes. Un claro ejemplo es el Ayuntamiento de Belfast. Se trata de la institución que se encarga de gobernar la ciudad de Belfast y está presidido por el alcalde de Belfast. La sede está emplazada en la plaza Donegall, en el centro de la ciudad.

Ayuntamiento de Belfast, a través de su historia

Debemos tener en cuenta que el Ayuntamiento sustituyó al antiguo, situado en Victoria Street. El catalizador del cambio llegó en 1888, cuando la Reina Victoria otorgó a Belfast la categoría de ciudad, y todo como consecuencia de su rápida expansión por el aumento de industrias del lino, la construcción naval, la cordelería y hasta la ingeniería. Tanto es así que, durante este periodo, Belfast llegó a superar brevemente a Dublín como la ciudad más poblada de Irlanda.

En ese contexto, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, los nuevos líderes de Belfast consideraron que el edificio situado en Victoria Street no era lo suficientemente imponente. Fue entonces cuando dieron el paso de encargar un nuevo edificio, y el emplazamiento escogido fue el que, en su día, era la sede del White Linen Hall, una importantísima Bolsa de Lino Internacional.

Detalle del Ayuntamiento de Belfast | Imagen de Itub, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Para poder hacer efectivo este deseo, la Corporación de Belfast utilizó los beneficios obtenidos de la industria del gas para poder financiar esta obra. Diseñado por Sir Alfred Brumwell Thomas, esta construcción, de estilo neobarroco, se erigió en piedra de Portland, teniendo un coste de aproximadamente 369.000 libras esterlinas. No fue inaugurado hasta el primer día de agosto de 1906.

Respecto a esta construcción, no podemos dejar de mencionar que, en 1921, fue sede provisional del Parlamento de Irlanda del Norte, mientras que en junio de ese mismo año, el Rey Jorge V celebró en este lugar la primera inauguración oficial. Por si fuera poco, en agosto de 2006, el Ayuntamiento de Belfast celebró su centenario con una exposición, titulada “Un Siglo de Recuerdos”, así como con un picnic familiar.

Entre las sorprendentes curiosidades que esconde esta edificación ubicada en la capital de Irlanda del Norte, hay una que llama poderosamente la atención. Se trata de una vidriera que tiene estrecha relación con la historia más reciente de España. Se trata del recuerdo de la contribución de los ciudadanos de Belfast a las fuerzas antifascistas, en el marco de la Guerra Civil española. De hecho, en las filas de la XV Brigada Internacional, llegaron a participar hasta 320 voluntarios irlandeses.

Ventana republicana en el Ayuntamiento de Belfast | Imagen de Iminuesa, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En esta vidriera, que se inauguró el 24 de noviembre de 2015 siendo alcalde Arder Carson, se hace hincapié en esa contribución. En ella, destaca el lema “¡No pasarán!”, que fue utilizado para expresar, con determinación, la defensa de la posición contra el enemigo. Un lema internacional que, en la actualidad, sigue siendo utilizado por diversos partidos.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la sorprendente y espectacular ciudad de Belfast, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta el lugar en el que se encuentra el Ayuntamiento. Estamos completamente convencidos de que no solamente te sorprenderá sino que te dejará verdaderamente sin palabras. ¡Es una visita completamente imprescindible, como no podía ser de otra forma!