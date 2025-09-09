Algunos destinos buenos para disfrutar de la primavera en el hemisferio sur

Si eres de los que sueña con ser millonario para vivir en una primavera y verano eterno, algo que solo se puede lograr persiguiendo a los días cálidos de un hemisferio al otro, ya sabrás que en nuestro otoño es en el hemisferio sur donde viven los días más primaverales, ahora bien, dado que no somos millonarios y tenemos que conformarnos con las píldoras de calidez que obtenemos viajando unos pocos días allí donde se instala la primavera ¿cuáles son los lugares más recomendados para vivir la primavera en nuestro otoño? Están en el hemisferio sur, claro…

Empezamos nuestra ruta primaveral por el hemisferio sur en Sudamérica, no pensamos ahora en playas de escándalo sino en una naturaleza floreciente como la de Bariloche, en Argentina, donde los lagos y montañas resurgen tras el invierno y nos regalan espacios perfectos para gozar del senderismo y el kayak; también en Curitiba porque esta ciudad brasileña, aunque es verde todo el año, en primavera florece de forma espectacular, especialmente en su famoso jardín Botánico; el valle de Colchagua, en Chile, es también un gran destino de primavera porque aquí los viñedos empiezan a florecer.

Jardín en Curitiba, Brasil | Pixabay

El sur del continente africano también nos ofrece magníficas oportunidades para disfrutar de la primavera ¿el destino más recomendado? Ciudad del Cabo porque en septiembre la naturaleza florece en toda la costa oeste y los campos se cubren de flores silvestre regalándonos estampas realmente inolvidables.

Puedes viajar todavía más lejos para disfrutar de la primavera y, si no fuese por lo largo del viaje, seguro que ponerte nuestras antípodas por destino te sonaría de escándalo ¿los mejores lugares de Oceanía para disfrutar de la primavera del hemisferio sur? Los jardines de Sidney, Melbourne y Canberra son un escándalo, sí, pero si buscas una naturaleza exuberante seguro que Nueva Zelanda no te va a decepcionar, tampoco Tasmania y sus parques nacionales.

¿Eres de los que cuando piensa en la primavera piensa en la floración y recuerda con especial nostalgia la belleza de los cerezos en flor? Entonces, a la hora de elegir destino primavera en el hemisferio sur, debes tener en cuenta estos datos: en la costa oeste de Sudáfrica la floración es temprana (en agosto y septiembre, aunque depende ce cuánto haya llovido en invierno) y es tierra de margaritas y flores silvestres; sin salir de Sudáfrica que pero un poco más adelante, entre octubre y noviembre, es en Pretoria donde disfrutarás de las jacarandas en flor.

Avenida de Pretoria en primavera | Pixabay

¿Más floraciones famosas del hemisferio sur? Los campos de lavanda de Tasmania que florece hacia finales de noviembre, los tulipanes y narcisos de Canberra (en septiembre y octubre), jacarandás en Buenos Aires en noviembre, lupinos en los Alpes neozelandeses en octubre y noviembre y también, en la misma época, en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile.

¿Más grandes destinos de primavera en el hemisferio sur? Los hay, hay de hecho dos que nos gustan especialmente aunque no dejan de ser para nosotros destinos un tanto remotos: las islas Galápagos en Ecuador, en las que en esta época llueve poco, y la Isla de Pascua en Chile, con un clima ahora suave que precede al calor veraniego.