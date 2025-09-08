7 destinos perfectos para quienes hacen de sus viajes una gran experiencia wellness

Viajar para relajarse, para cuidarse, para darse el gusto y el placer de mimar el cuerpo y relajar la mente… así piensan quienes quiere convertir sus viajes en auténticas experiencias wellness y, para asegurar el éxito del viaje, lo mejor es elegir bien el destino, nosotros te recomendamos los siguientes (y te contamos por qué).

Bali para disfrutar de terapias tradicionales balinesas

Bali | Pixabay

Bali, en Indonesia, es un destino mundialmente famoso y no solo por sus playas sino también por sus retiros de yoga, espacios de meditación, experiencias de alimentación consciente y más incluso por las terapias tradicionales balinesas.

Rishikesh, capital del yoga

Rishikesh | Pixabay

Está en la India y pasa por ser la capital mundial del yoga, aquí se puede disfrutar de esta renovadora actividad, también de enseñanzas acerca de meditación y espiritualidad todo ello junto a un río reconocido como río sagrado en este país, el río Ganges.

Kyoto y sus jardines Zen

Kyoto | Pixabay

¿Buscas ponerte en modo Zen? En ese caso seguro que ya sabes que Japón es tu destino, ahora bien, dentro del país hay una ciudad que destaca especialmente: Kyoto, una ciudad famosa no solo por sus templos y tradiciones sino también por sus jardines Zen, sus ceremonias del té, sus baños japoneses (onsen) y sus baños forestales.

Budapest y el complejo medicinal termal más grande de Europa

Széchenyi Termal Bath | Pixabay

El balneario Széchenyi Termál Bath de Budapest es el complejo medicinal termal más grande de Europa, un balneario centenario pues se fundó en el año 1913; es famoso por sus aguas ricas en minerales como sulfato, calcio y magnesio, por sus numerosas piscinas interiores y también por el estilo neobarroco de sus edificios.

Lago Hévíz, el lago termal medicinal más gran de del mundo

Lago Hévíz | Pixabay

Este lago de fama mundial es el lago termal más grande del mundo y está rodeado, además, de cuidados jardines; es un lago perfecto para gozar de baños en aguas que no bajan de los 24ºC en invierno y alcanzaron los 38ºC en verano. Dicho de otro modo, de este lago termal se puede disfrutar durante los 365 días del año.

La Toscana, relajación termal y vinoterapia

Terme di Saturnia | Pixabay

La Terme di Saturnia, en la Toscana, es probablemente el balneario más famoso de Italia, se trata de baños naturales en travertino con aguas volcánicas en las que se puede disfrutar de cascadas naturales masajeadoras y tratamientos con barro termal. Además toda la Toscana es una región rica en experiencias wellness ligadas en no pocos casos a su agricultura, de ahí que sea uno de los mejores lugares para disfrutar de la vinoterapia.

Blue Lagoon en Islandia, un spa geotermal espectacular

Blue Lagoon | Pixabay

Este lago es un lugar único, sus aguas son ricas en minerales porque son volcánicas, en sus cercanías hay además cascadas y volcanes que recrean un ambiente especialmente sanador.

Por supuesto hay más destinos wellness empezando por las ciudades termales más importantes de Europa (Bath en Inglaterra, Bad Ems en Alemania u Orense en España, por ejemplo), destinos yoguis y ayurvédicos como Maldivas o Ananda en el Himalaya, destinos de sauna como Finlandia o destinos naturales como Nosara en Costa Rica.