Del 7 al 12 de octubre Madeira celebra su Festival de la Naturaleza

La idea de esta semana de fiesta y celebración es conocer y disfrutar de la isla de Madeira desde sus brutales costas hasta su interior de montaña protagonizado por un bosque milenario, el bosque de laurisilva, y hacerlo descubriendo en el camino el patrimonio tanto natural como cultural de esta bonita isla portuguesa.

Los amantes del turismo activo gozarán especialmente de esta semana porque podrán participar en diferentes actividades, aptas para toda la familia, diseñadas a la media de sus preferencias: senderismo por las levadas y en montaña, rutas en bicicleta por zonas boscosas y valles, descensos por cascadas, deportes acuáticos, actividades propios del turismo de bienestar y relajación… Tu punto de partida para disfrutar de algo de todo esto deberás buscarlo al norte de la isla y particularmente en sus zonas altas porque es ahí donde está el bosque de laurisilva que ocupa el 20% de la superficie total de la isla y que no por nada fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a finales del siglo pasado.

Levada do Caldeirao Verde. Madeira | Imagen de Francisco Correia, cortesía de Turismo de Madeira

Ahora bien, no solo los fans del turismo activo disfrutarán a rabiar del Festival de la Naturaleza de Madeira, la propia capital del archipiélago, la ciudad de Funchal, organiza, en el marco de este festival, exposiciones fotográficas, una feria de productos locales, degustaciones de bocados típicos de la gastronomía local y actuaciones de grupos folclóricos portugueses. Así se completa y el círculo y la programación de un festival que es naturaleza, deporte, aventura, cultura y gastronomía (como para no resultar atractivo…).

Y, por si todo esto fuera poco, justo antes del Festival de la Naturaleza, la zona de Santa Cruz celebra otro evento popular alrededor de uno de los productos locales, la manzana: será del 2 al 5 de octubre y aquí también habrá degustaciones de cocina tradicional, talleres, actuaciones folclóricas locales… y por supuesto la tradicional pisa de la manzana.

Vereda de la Punta de San Lorenzo | Imagen de Francisco Correia, cortesía de Turismo de Madeira

Madeira nos gusta especialmente en primavera porque es un archipiélago particularmente floral, también en Navidad porque su fin de año es de los más espectaculares del mundo, en verano el clima acompaña y en otoño… en otoño roza la perfección porque se mantienen la temperaturas suaves y la isla pone su imponente naturaleza a nuestros pies para que podamos disfrutarla a placer con los 5 sentidos.