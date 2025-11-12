5 pueblos en los que anticipar una blanca Navidad en Europa

Hemos elegido 5 como podíamos haber elegido 50 porque la Navidad en Europa, en cuanto nos alejamos del Mediterráneo y no digamos ya si ascendemos las montañas más emblemáticas de continente, tiende a teñirse de blanco; claro que hoy no buscamos los mercados navideños más espectaculares ni las luces de Navidad más luminosas sino pequeños pueblos a los que escaparnos en diciembre (el puente de diciembre, por ejemplo) para anticipar una blanca Navidad, nuestra ruta comienza en Roros, en Noruega.

Roros en Noruega

Roros, en Noruega | Pixabay

Roros es un auténtico pueblo de cuento: se trata de un pueblo minero histórico famoso por sus casas de madera oscura en el que la nieve está prácticamente garantizada de noviembre a marzo; además el mercado de Navidad de este pueblo noruego de postal pasa por ser uno de los más bonitos de toda Escandinavia; para completar una experiencia de blanca Navidad podrás recorrer el centro histórico de Roros en un trineo tirado por caballos o renos. En las cercanías de Roros se puede esquiar y, con un poco de suerte, podrás incluso disfrutar de alguna aurora boreal.

Wengen en Suiza

Wengen, en Suiza | Pixabay

Si pensamos en pueblos suizos de cuento, postal y Navidad seguro que nos viene a la cabeza Grindelwald con sus paisajes nevados e iluminados para la ocasión pero vamos a sugerirte un pueblo menos conocido y más pequeño, tan pequeño que es un pueblo peatonal (sólo se puede acceder a él en tren, aquí no hay coches) y resulta perfecto para vivir en él una Navidad de cuento: es Wengen y está en el cantón de Berna, sobre el valle de Lauterbrunnen y frente a picos míticos como el Eiger, el Mönch y Jungfrau.

Alpbach, en Austria

Alpbach en Austria | Imagen de Patrick Summerer, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En Austria podríamos elegir Hallstatt porque es uno de los pueblos mas bonitos de Europa, probablemente el más fotogénico, y en invierno, cuando se cubre de nieve, la estampa que nos regala es de escándalo; pero vamos a sugerirte otro pueblo, uno menos popular pero perfecto para quienes quieren disfrutar de una escapada a una localidad muy tradicional y pequeña, cómoda, que disfruta plenamente de la navidad y que, además, tiene pistas de esquí cerca: es Alpbach y está en el Tirol austríaco, muy cerca de Innsbruck. Aquí se puede disfrutar del senderismo invernal, de paseos en trineo, de acceso directa a más de 100 kilómetros de pistas de esquí y de misas con coros tiroleses en la Iglesia de San Oswald.

Garmisch-Partenkirchen, en Alemania

Garmisch-Partenkirchen | Pixabay

Pensar en Alemania en Navidad es pensar, por ejemplo, en Nuremberg y su soberbio mercado de Navidad pero, ya que estamos recorriendo pequeños pueblos para disfrutar de una auténtica Navidad blanca y tradicional, vamos a recomendarte Garmisch-Partenkirchen, en los Alpes bávaros y justo al pie del Zugspitze, que es la montaña más alta del país, porque es un pueblo con mucho encanto, con nieve asegurada en diciembre y un no poco popular mercadillo navideño. Como curiosidad, te encantará saber que en realidad no es un pueblo sino dos, como insinúa su nombre doble: Garmisch (más moderno) y Partenkirchen (más tradicional y pintoresco, perfecto como destino para vivir una blanca Navidad anticipada).

Zakopane en Polonia

Zakopane, en Polonia | Pexels

Zakopane está al sur de Polonia, al pie de los Montes Tatras y junto a la frontera con Eslovaquia, es probablemente el pueblo de montaña más famoso de Polonia, no en vano es popularmente conocido como la capital invernal del país. A Zakopane no es que no le falte la nieve en diciembre, es que no le falta de nada para ser un perfecto pueblo para disfrutar de una blanca Navidad: mercados, música en las calles, lucen, trineos decorados … y para completar la experiencia, la posibilidad de esquiar en estaciones d esquí cercanas o rutas señalizadas por el Parque Nacional de los Tatras que nos llevan hasta el lago Morskie Oko perfectamente helado en esta época del año).