4 lagos helados para quienes quieren estrenar 2026 patinando

Si quieres patinar sobre hielo puedes conformarte con las pistas de hielo que salpican toda la geografía española y es que de un tiempo a esta parte son casi tan habituales como el mismísimo árbol de Navidad, ahora bien, si lo que quieres es patinar sobre hielo en un entorno natural, es decir, en un lago naturalmente helado, tendrás que hacer la maleta, eso sí, no es necesario que te vayas demasiado lejos, en Europa tienes no pocos lagos helados para elegir a placer, nosotros te recomendamos estos cuatro:

Lago Wissensee en Carintia, Austria

Lago Wissensee en Carintia, Austria | Imagen cortesía de Turismo del Lago Wissensee

Se trata de una de las mayores superficies de hielo natural de Europa: llega a ofrecer hasta 25 kilómetros de pistas señalizadas para patinar sobre del lago cuando ha hecho suficiente frío; no es necesario que lleves tus patines, aquí puedes alquilarlos e incluso apuntarte a clases particulares en la escuela de patinaje local.

Lac de Joux, cerca de Lausanne, Suiza

Lac de Joux | Imagen cortesía de Turismo de Suiza

Es también uno de los lagos naturales más grandes en los que se puede patinar aunque conviene ser prudente y fijarse bien en la señalización de las diferentes partes del lago, que es igual que la de las playas: verde, patinar es seguro; rojo, el hielo puede abrirse y por tanto patinar no es seguro.

Lago Runn y Lago Väsman en Dalarna, Suecia

Lago Runn | Imagen de Calle Eklund/V-wolf, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El lago Runn ofrece pistas largas preparadas para patinar, hasta 50 kilómetros puede haber disponibles; el lago Väsman por su parte es un poco más modesto pero se puede patinar a placer alrededor de su perímetro.

¿Y por qué nos quedamos en 4 lagos nada más? Por supuesto hay más lagos helados sobre los que se puede patinar en Europa pero no es tan seguro que el hielo esté en condiciones como en los cuatro que te hemos recomendado, de hecho lo más recomendable es siempre informarse del estado del hielo antes de viajar en cualquier caso y destino; ¿más lagos europeos probablemente helados en enero? el lago Bled en Eslovenia, por ejemplo, es de una belleza imponente también en invierno y helado pero sólo si el invierno está siendo lo suficientemente frío; en Finlandia se puede patinar sobre hielo todos los años pero en los lagos cercanos a las ciudades la temporada de patinaje sobre hielo no suele abrirse hasta bien entrado el mes de enero o incluso en febrero.