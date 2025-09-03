10 casas museo que cualquier amante de la literatura quiere visitar

Como amante de la lectura y los libros seguro que tienes una selección de autores de cabecera, esos de los que no solo lo has leído prácticamente todo sino que algunos de sus textos son para ti recurrentes, es decir, los has leído en un número indeterminado de ocasiones; y de esos autores que forman parte de tu universo literario particular también quieres saberlo todo ¿cómo no querer visitar sus casas cuando éstas han sido convertidas en museos? Imagina visitar la casa en la que Hemingway escribió El Viejo y el Mar o aquella en la que Mark Twain escribió Las Aventuras de Tom Sawyer por poner un par de ejemplos…

A continuación te recomendamos algunas de las Casas Museo de escritores más visitadas del mundo:

Casa Museo de Cervantes en Alcalá de Henares

Empezamos barriendo para casa y por nuestro escritor más célebre y celebrado, Cervantes; su casa museo está en su lugar de nacimiento, Alcalá de Henares. Es vedad que la casa original en la que nació el escritor desapareció y esta es una reconstrucción histórica del S.XVI; funciona como museo desde mediados del siglo pasado.

Casa de Shakespeare, en Stratford upon Avon

Shakespeare es a la literatura en inglés y a la literatura universal lo que Cervantes es a la literatura en español y a la literatura universal así que visitar su casa (y la de su esposa), ubicada en su lugar de nacimiento es un placer del que no hay amante de la literatura que quiera privarse, está en Stratford-upon-Abon, en Inglaterra.

Casa Museo de Charles Dickens en Bloomsbury

Seguimos en Inglaterra porque allí vivió y escribió uno de los grandes novelistas que en el mundo han sido, Charles Dickens; su casa museo está en Bloomsbury y, cuando la visites, no olvides que allí escribió Oliver Twist, una de sus novelas más notables.

Casa de León Tolstói en Yásnaia Poliana. | A.Savin, FAL, via Wikimedia Commons

Casa Museo de Dostoievski en San Petersburgo

La casa museo de Dostoievski, uno de los escritores rusos más destacados de la literatura universal, está en San Petersburgo; es en realidad un apartamento en el que escribió una de sus obras más destacadas: Los Hermanos Karamazov.

Casa Museo de Tolstoi en Yásnaia Poliana

Otro escritor ruso que forma parte de la literatura universal es Tolstoi y su casa museo está en la que fue su finca natal, en Yásnaia Poliana; aquí fue donde escribió dos obras inolvidables de su bibliografía: Guerra y Paz y Anna Karenina.

Finca Vigía, la casa de Hemingway en La Habana / Casa de Hemingway en Key West, Florida

Hemingway fue un escritor viajero por eso cuando se habla de él se habla de viajes y lugares (vivió en París, visitó España, vivió en Cuba, en Florida…); dos son las casas museo de Hemingway que merece la pena visitar, la Finca Vigía en La Habana porque fue allí donde escribió su preciosa novela El Viejo y el Mar y también su casa en Key West, en Florida, que se ha hecho popular por sus gatos porque, cuentan, son descendientes de los gatos de Hemingway.

Casa Museo de Mark Twain | Imagen Makemake, licencia:CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Casa de Mark Twain en Hartford

La casa museo de Mark Twain es una mansión victoriana en la que encontró la inspiración para escribir al menos una de sus grandes novelas, Las Aventuras de Tom Sawyer. Está en Hartford, capital del estado de Connecticut. Esta mansión tiene además un atractivo adicional y es que se trata de una de las casas más bonitas de Estados Unidos en estilo victoriano gótico. Dicho de otro modo, esta casa atrae tanto a los amantes de la literatura como a los de la arquitectura.

Maison de Victor Hugo en París

Aquí, en este apartamento convertido en casa museo, no solo vivió Victor Hugo sino que sabemos que fue aquí donde escribió una de sus obras más famosas: Los Miserables. Está en la parisina Plaza de los Vosgos (en el número 6 de esa plaza).

Casa museo de Petrarca en Arquà, Padua

Cerramos nuestro viaje literario en Italia, visitando la Casa de Petrarca, fue la última residencia de este poeta italiano y se ha convertido en un museo. La casa conserva muebles, objetos personales y libros del la época. Está en la localidad medieval de Arquà, en la región italiana de Padua.