Vueling lanza por Halloween vuelos a 22 euros a 50 destinos diferentes

Este Halloween, lo único que debería dar miedo es quedarse en casa. Vueling lanza una promoción especial con vuelos a 22 euros por trayecto, o 3.675 Avios, a alrededor de 50 destinos.

Las reservas pueden realizarse entre hoy y el 31 de octubre, a través de la web de Vueling y los canales habituales, para viajar entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de marzo de 2026. Esta promoción ofrece la oportunidad perfecta para organizar una escapada urbana para disfrutar del otoño y el invierno.

Entre los destinos destacados, Vueling ofrece grandes clásicos europeos y rincones con mucho encanto:

Ciudades culturales y urbanas : París, Londres, Ámsterdam y Milán, ideales para descubrir museos, mercadillos y cafés con encanto.

: París, Londres, Ámsterdam y Milán, ideales para descubrir museos, mercadillos y cafés con encanto. Destinos con clima más cálido : Niza y Esauira, perfectos para seguir disfrutando del mar fuera de temporada.

: Niza y Esauira, perfectos para seguir disfrutando del mar fuera de temporada. Rincones con sabor local y gastronomía: Burdeos, Nantes y Lyon, opciones ideales para un fin de semana entre historia, cultura y cocina de autor.

Avión de Vueling por dentro | iStock

Vueling conecta estos destinos con una amplia red de rutas desde distintos aeropuertos españoles.dispone de vuelos desde Barcelona, Gran Canaria, Sevilla, Lanzarote, Málaga, Alicante, Bilbao, Valencia o Palma de Mallorca.

Londres también multiplica sus opciones gracias a las conexiones con Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Santiago de Compostela. Quienes prefieran el encanto del norte de Europa pueden volar a Ámsterdam desde Málaga, Alicante, Barcelona, Oviedo o Valencia, mientras que los amantes de Italia tienen vuelos directos a Milán (desde Barcelona y Bilbao) y Bolonia (desde Barcelona).

Las escapadas gastronómicas también están servidas: Burdeos, Nantes y Lyon cuentan con conexión directa desde Barcelona, al igual que Niza. Y Esauira, en la costa atlántica de Marruecos, está disponible con vuelos desde Barcelona y Sevilla.