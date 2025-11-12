Vigo encenderá las luces de Navidad este fin de semana aunque llueva: "Llevaremos paraguas de colores"

El esperado encendido de las luces de Navidad de Vigo es este sábado 15 de noviembre y ya son muchas las personas que están esperando el gran evento del año. La ciudad se adelanta incluso a Madrid, que enciende las luces una semana más tarde: el 22 de noviembre.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que este sábado, día 15 de noviembre, se llevará a cabo el acto de encendido de las luces de Navidad de la ciudad pese a las malas previsiones meteorológicas: "Si llueve, llevaremos paraguas de colores para hacer juego con las luces".

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha recordado que este sábado la Puerta del Sol acogerá el evento, que dará comienzo "a la Navidad en el planeta".

Así, ha reconocido que se prevé lluvia, por lo que el Ayuntamiento ya está haciendo un seguimiento de las previsiones. No obstante, el acto tendrá lugar con o sin precipitaciones sobre el entorno de las 20:00 horas. Eso sí, ha dicho que será el viernes cuando se conozca la hora oficial, para buscar el momento con menos lluvia de la jornada.

Este año, Vigo estará iluminada con casi 12 millones de luces led instaladas en 460 calles y casi 7.000 motivos ornamentales, además de otros atractivos como los montajes lumínicos en 3D, la casa de Papá Noel y el Cartero Real, el Belén Monumental, la gran noria, los mercadillos o el gran abeto de Porta do Sol, de 45 metros de altura, coronado por una gran estrella de 9 metros.