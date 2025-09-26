Uno de cada tres españoles no pudo permitirse viajar una semana de vacaciones: la diferencia entre el sur y norte de Europa

La temporada estival terminó hace unas semanas, aunque muchos hayan preferido coger vacaciones en septiembre debido a sus precios más bajos y para huir de las multitudes de julio y agosto.

No obstante, pese a la tendencia positiva que recientemente revelaba ObservaTUR sobre la cantidad de viajes que hicieron los españoles, aún hay muchos que no pueden irse de vacaciones por distintas razones.

Turistas | Pixabay

Según la Oficina estadística de la Unión Europea, el Eurostat, el 27% de los casi 450 millones de habitantes de la UE no disfrutaron de una sola semana de vacaciones fuera de casa en el último año. Un dato que llama la atención al comparar la gran diferencia entre el sur y norte de Europa.

Por su parte, España, el país por excelencia del turismo de playa y sol, se encuentra en la posición 7 de este ranking, teniendo una media superior a la europea de mayores de 16 años que no pudieron viajar en sus días libres.

Los mayores porcentajes de personas que no pudieron permitirse una semana de vacaciones en 2024 se registraron en Rumanía (58,6%), Grecia (46,0%) y Bulgaria (41,4%), seguidos de Hungría, Portugal, Croacia, España, Eslovaquia y Lituania.

En cambio, el 8,9% de los habitantes de Luxemburgo, el 11,6% de los de Suecia y el 13,0% de los de los Países Bajos declararon no poder permitirse pasar una semana de vacaciones fuera de sus hogares. Otras naciones que registraron menos del 15% en esta métrica fueron Finlandia, Noruega, Dinamarca y Eslovenia.

Ahorrar viajando | Pixabay

En cuanto a millones de habitantes, España, Italia y Francia tuvieron casi 50 millones de personas, entre las tres, con dificultades para salir de turismo.

Sin embargo, esta proporción se redujo en 1,5 puntos en comparación al año anterior 2023 y es significativamente inferior (en 10,6 puntos menos) a la de 2014.