Un trabajador de Iberia revela si de verdad funciona el truco de buscar vuelos en "modo incógnito" para que sean más baratos

Si hay algo que nos gusta en Viajestic es contarte los mejores consejos para que tus próximos viajes salgan un poco más baratos. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de la función oculta de Skyscanner para encontrar vuelos baratos que casi nadie usa.

Y si hay un truco que se ha extendido casi a nivel mundial y que probablemente todo el mundo haya usado alguna vez (seguro que tú también), es el de comprar los billetes de avión en "modo incógnito" en el navegador, para que no se queden guardados los datos de tu sesión (como el historial de webs visitadas o las cookies) y que así no suban el precio de los billetes.

Modo incógnito | TecnoXplora

Pero... ¿esto funciona de verdad a la hora de comprar vuelos? Ferrán García Rigau, director de data en Iberia y responsable del sistema de gestión de la relación de la aerolínea con sus clientes, tuvo una entrevista en Cadena Ser para hablar sobre el papel que tiene la Inteligencia Artificial cuando interacciona con los viajeros a la hora de reservar un vuelo y también si este truco del "modo incógnito" funciona de verdad.

Ferrán García Rigau ha desmentido, al menos en lo que respecta a su compañía, que usar el "modo incógnito" sirva realmente para que los vuelos no se encarezcan automáticamente una vez que el pasajero ha buscado los vuelos: "Es una leyenda urbana".

"Si vemos que el vuelo se va a quedar más vacío de lo que esperábamos, puede ser que de golpe lancemos una campaña, pero la vas a ver, ya sea en modo incógnito o en modo normal, lo que sí puede ser es que hoy esté y mañana ya no", dice en la entrevista.