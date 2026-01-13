Todos los descuentos de las aerolíneas para comprar vuelos baratos en enero: Iberia Express, Vueling, Air Europa...

El 2026 ha empezado por todo lo alto y seguro que muchas personas ya están planificando su próximo viaje, es por eso que las aerolíneas han decidido hacerlo más fácil y han sacado descuentos y ofertas de bienvenida al 2026 para poder comprar vuelos baratos.

A continuación te especificamos qué descuentos hay, qué aerolíneas, fechas y todo lo que necesitas saber.

Iberia Express

Iberia Express ha lanzado una oferta con vuelos baratos desde 16 euros que estará disponible hasta el 26 de enero. Los billetes podrán adquirirse para volar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Iberia Express | iStock

Con los Express Days se pueden encontrar vuelos a Baleares por 16 euros, a Canarias por 25, a la península por 31 y al resto de destinos internacionales por 28 euros. Todos estos son precios por trayecto comprando la ida y la vuelta.

Vueling

Vueling ha lanzado una promoción especial con un 20% de descuento en vuelos a rutas seleccionadas. La promoción estará disponible hasta el 18 de enero de 2026 a través de la web de Vueling y en sus canales habituales, y permitirá volar entre el 19 de enero y el 21 de junio de 2026, un periodo ideal para planificar escapadas durante los primeros meses del año.

Avión de la aerolínea Vueling | iStock

Entre los destinos disponibles desde Barcelona con precios especiales se encuentran ciudades europeas como Londres, Bruselas, Zúrich o Ámsterdam, perfectas para disfrutar de una escapada urbana, descubrir su oferta cultural o dejarse sorprender por su gastronomía.

Easyjet

EasyJet ha lanzado este lunes la promoción 'Super Rebajas', con descuentos de hasta un 20% para volar a diferentes ciudades europeas, ha informado la aerolínea en un comunicado.

Avión de easyJet | Europa Press

La promoción estará activa desde este lunes hasta el 3 de febrero, y se aplica a vuelos que se realicen entre el 19 de enero y hasta el 13 de diciembre de 2026, con el objetivo de ofrecer flexibilidad "para planificar escapadas y vacaciones a lo largo de todo el año".

Algunas de las ciudades destacadas por la aerolínea dentro de la promoción incluyen Londres, Ginebra, Milán, Lisboa o Basilea, todos ellos "destinos culturales y turísticos de interés", ha reiterado easyJet.

Air Europa

Air Europa ha lanzado su oferta 'Time To Fly' donde puedes comprar vuelos hasta el 18 de enero desde 25 euros a destinos del continente, a África desde 29€, al Caribe, Centroamérica y Sudamérica desde 275€, y a Estados Unidos desde 189€.

Avión de Air Europa | iStock

Las fechas para viajar son hasta mediados de junio o hasta finales de noviembre en el caso de la mayoría de rutas hacia América.