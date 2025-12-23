Tió de Nadal o Caga Tió: La tradición navideña catalana del tronco de madera que "expulsa" regalos

El Tió de Nadal, también llamado Caga Tió, es una de las tradiciones navideñas más singulares de Cataluña (y también presente en Andorra y algunas zonas del Pirineo). Se trata de un tronco de madera decorado con cara y barretina que "caga" regalos para los niños la Nochebuena, alimentándose y cubriéndose con una manta previamente, siendo un personaje muy querido y antiguo de la cultura catalana.

El origen del Tió de Nadal

Su origen es muy antiguo, anterior al cristianismo, y está ligado a ritos paganos del solsticio de invierno y a la cultura rural.

El tió era originalmente un tronco que se guardaba en casa y se quemaba en el hogar durante el invierno. El fuego simbolizaba calor, protección y vida en los meses más duros del año.

Se creía que el tronco tenía un carácter casi mágico: Aportaba prosperidad, protegía el hogar, aseguraba buenas cosechas. De ahí la idea de que el tronco "regala" comida o bienes.

Con el tiempo, el rito pagano se integró en la Navidad cristiana. El tronco dejó de quemarse y pasó a "cagar" regalos, especialmente para los niños.

Tió de Nadal en la actualidad

Hoy en día, el Tió de Nadal se representa como un tronco con cara sonriente, barretina y manta. Los niños lo "alimentan" días antes de Navidad y el 24 o 25 de diciembre lo golpean con palos mientras cantan para que "cague" regalos.

El Tió de Nadal suele "cagar" pequeños regalos como dulces tradicionales, chocolate y golosinas. Los "regalos grandes" se suelen reservar para la llegada de los Reyes Magos.