El sueño de cualquier viajero: El cuarto español en la historia en viajar al espacio

Civitatis, la plataforma líder en la venta online de visitas guiadas y excursiones en español y portugués, ha anunciado hoy que su fundador y CEO hasta 2025, Alberto Gutiérrez, cumplirá el máximo sueño de cualquier viajero: explorar el espacio.

Alberto Gutiérrez formará parte de la tripulación de la misión NS-38 de Blue Origin, operada por el sistema New Shepard desde Texas (EE. UU.). Con este vuelo, el emprendedor vallisoletano entra en el selecto grupo de ciudadanos españoles que han superado la línea de Kármán, situándose cronológicamente tras Miguel López-Alegría, Pedro Duque y Jesús Calleja.

¿Quién es Alberto Gutiérrez?

Alberto Gutiérrez (Valladolid, 1983) es uno de los emprendedores más destacados del sector tecnológico y turístico en España. En 2008, unió sus dos pasiones, viajar y el entorno digital, para fundar Civitatis, un proyecto que nació como una serie de guías de viaje gratuitas y que se transformó en la empresa líder mundial de actividades turísticas en español y portugués.

Bajo su liderazgo como CEO durante 15 años, Civitatis protagonizó un crecimiento exponencial basado en la curación de producto y la excelencia. Tras consolidar a la compañía como líder mundial en su sector, Gutiérrez culminó su etapa en la dirección ejecutiva el pasado 31 de diciembre para centrarse en sus funciones estratégicas como miembro del Consejo de Administración. Este relevo le ha permitido volcar su espíritu inconformista en la exploración de nuevos horizontes, llevando su visión más allá de la frontera terrestre.

Detalles de la misión NS-38

Según ha comunicado oficialmente Blue Origin, la misión NS-38 está programada para el jueves 22 de enero de 2026. El lanzamiento se realizará desde el Launch Site One en el oeste de Texas (EE. UU.), con una ventana de despegue que se abre a las 8:30 AM CST (15:30 hora peninsular española).

Alberto Gutiérrez volará a bordo de la cápsula New Shepard junto a otros cinco tripulantes: Tim Drexler, Linda Edwards, Alain Fernandez, Jim Hendren y Andrew Yaffe. Durante el vuelo, los pasajeros experimentarán varios minutos de ingravidez y disfrutarán de unas vistas incomparables de la curvatura terrestre antes de descender de forma segura bajo paracaídas en el desierto texano.

Un viaje que redefine los límites

Desde la fundación de Civitatis en 2008, la misión de Alberto Gutiérrez ha sido llenar el viaje de millones de personas con experiencias culturales y de ocio únicas. Tras haber convertido a la empresa en una potencia global con más de 1.2 millones de viajeros mensuales, este viaje al espacio representa la culminación de su visión como explorador.

"Fundar Civitatis fue un sueño que me permitió conectar a millones de personas con la cultura y la historia de nuestro planeta. Ahora, tener la oportunidad de ver la Tierra desde el espacio es una experiencia que trasciende lo profesional y lo personal", ha asegurado Alberto Gutiérrez.