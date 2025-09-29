De sevillanas a ranchos: Los tópicos más repetidos que oyen estas dos españolas viviendo en México

México es uno de los lugares más queridos en todo el mundo. Desde sus playas caribeñas hasta su cultura, esta región es capaz de cautivar a cualquiera. Ahora bien, ¿cómo vemos los españoles a México realmente? ¿Y los mexicanos a España? En ambos bandos hay más tópicos de lo que uno cabría esperar hoy en día y así lo han podido comprobar estas dos chicas cuando se mudaron al país americano.

Desde la cuenta de TikTok @crispis96, dos amigas han compartido con sus seguidores las frases que más han escuchado durante su tiempo viviendo en México. Así que, si tienes conocidos allí, olvídate de hacer estas preguntas. ¡No llevan a ningún sitio!

"Soy española viviendo en México y por supuesto que la gente de España piensa que vivo en un rancho con burros", comenta en su primera intervención. Una primera muestra, muy clara, del desconocimiento que muchas personas tienen del país. Ahora bien, como hemos comentado, esto es un camino de ida y vuelta. "Soy española viviendo en México", repite antes de confesar: "Por supuesto que me han preguntado si bailo sevillanas".

Aunque no todo son críticas y la propia creadora del vídeo revela que "las chips sin chile ya no le saben a nada". Porque, por lo que parece, allí estos snacks son mucho más sabrosos. Mientras que su amiga saca a flote uno de los productos internacionales más importantes de las últimas décadas made in Spain: "Por supuesto que me han dicho que tengo el acento como los de La casa de papel".

Así que, por si había dudas, no: Ni vivir en un rancho ni bailar sevillanas es algo que haga todo el mundo en ninguno de los dos países. Ambas regiones son mucho más de lo que se suele conocer fuera de sus fronteras y está en manos de cada uno lanzarse a la aventura, como hicieron estas dos chicas, para descubrirlo en primera persona.

Eso sí, la realidad es la que es. Da igual dónde se vaya: siempre habrá quien se deje llevar por este tipo de tópicos al preguntar sobre el estilo de vida del país de origen.