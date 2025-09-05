La rotonda más grande de Europa mide 1,3 kilómetros y está en Badajoz

Badajoz es una provincia que guarda tesoros que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida, como es el caso de Medellín, un pueblo que tiene un teatro romano debajo de un castillo medieval.

Pero... ¿Sabías que la rotonda más grande de Europa está también aquí en Badajoz? Es el Cerro Masatrigo, situado en Esparragosa de Lares, en Extremadura, en la comarca de La Siberia (Extremadura) y en el embalse de La Serena.

No es una glorieta urbana como tal, sino un tramo de carretera comarcal (EX‑322), de sentido único, que rodea el Cerro Masatrigo, conocido también como la "Montaña Mágica". La circunferencia de este tramo es de aproximadamente 1,3 kilómetros; el cerro tiene una altitud cercana a los 400 m, elevándose unos 161–160 m sobre el terreno circundante.

Está rodeado de dehesas, un embalse y naturaleza en estado puro, por eso lo consideran uno de los lugares más bonitos de Extremadura y ha sido escenario de rodajes para marcas como Peugeot, Porsche o Renault. Además, está incluido en la Red Natura 2000, forma parte de una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), y fue declarado Monumento Natural de Extremadura en 2023.

Si eres amante del senderismo, esto te va a encantar. En su interior contiene dos rutas senderistas, también aptas para ciclismo de montaña, con salida desde el mismo lugar y longitud muy parecida, pero que en la práctica se diferencian notablemente por su dificultad. El primero ofrece un recorrido perimetral a media ladera, con lo que el desnivel es muy bajo. El segundo ofrece la posibilidad de coronar el cerro por el camino más rápido, por lo cual el desnivel es muy fuerte y la dificultad bastante alta.