El restaurante de Madrid que ha sido nombrado el mejor restaurante vegetal del mundo

El restaurante madrileño Invernadero del chef Rodrigo de la Calle ha reeditado el título de mejor restaurante vegetal del mundo, según han anunciado este martes los editores de la prestigiosa clasificación de la We're Smart Green Guide, en una gala celebrada en Londres.

En concreto, junto al restaurante madrileño, que cuenta con una estrella Michelin, concentran el podio de esta edición Central (Perú), elegido en 2023 como el mejor restaurante del mundo, y Flore (Países Bajos).

Además, en este prestigioso ranking figuran hasta cinco restaurantes españoles entre los 100 mejores del mundo en esta categoría. Así, figuran los valencianos Ricard Camarena Restaurant, que repite en la sexta posición entre los mejores restaurantes vegetales del mundo, así como La Salita, el restaurante de la chef Begoña Rodrigo que está en el puesto 11, y en el 29, Fierro, el proyecto liderado por Carito Lourenço y Germán Carrizo. Además también están Les Cols (Girona) en el puesto 81 y La Aquarela (Gran Canaria), en el 90.

La We're Smart Green Guide es la guía más prestigiosa dedicada a la cocina vegetal a nivel mundial. Reconoce a los restaurantes que destacan por su innovación, sostenibilidad y el uso creativo de vegetales en sus propuestas gastronómicas.

Por su parte, Ricard Camarena ha reconocido, en un comunicado, que para su equipo y para él es "un placer" formar parte de este selecto grupo de cocineros, de este "movimiento maravilloso que Frank impulsó hace ya algunos años y del que siempre nos sentimos partícipes", ha añadido.

El cocinero valenciano le ha dado las gracias al creador de esta guía, Frank Fol, "por hacerlo posible, por creer en la gastronomía desde un punto de vista tan sostenible y tan respetuoso". Asimismo, ha destacado que la guía este "muy enfocada en los cocineros, en los productores y en el mundo vegetal". Además aprovechó en un vídeo para dar la "enhorabuena a todos los que ha recibido reconocimientos, porque sois referentes para nosotros."

Durante el último año, Ricard ha profundizado todavía más en el mundo vegetal y mantiene un menú totalmente vegetariano en su carta, que incluso puede llegar a convertir en vegano.