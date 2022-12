La razón por la que el Metro de Madrid circula por la izquierda

En las ciudades grandes de todo el mundo es muy característico como transporte el uso del metro. Este tren subterráneo acerca a las personas de un lugar a otro. Hace que parezca que todo está al alcance de los habitantes del lugar ya que, debido a su rapidez y eficacia, es uno de los trasportes más usados y útiles. Uno de las ciudades españolas donde más se usa es en Madrid.

La capital de España, a pesar de ser una de las ciudades donde más tipos de transportes municipales públicos se pueden encontrar, el más usado es el Metro. Su poco tiempo estimado de espera y la multitud de paradas a las que puedes ir para buscar tu destino más próximo, lo hacen cómodo. De hecho, este servicio no hace nada más que mejorar y la prueba está en, como lo anunciábamos hace unos días, Madrid podría mantener el descuento del 20% en el abono de Metro Madrid para 2023.

No cabe duda de que este tipo de transporte es el indicado para aquellos que viajan con prisa y con el objetivo de pasar por el menos trayecto posible. Sin embargo, estamos seguros de que nunca te has preguntado cuáles son algunas de las curiosidades más sorprendentes de este tren subterráneo que tanto usas. Por eso, desde Viajestic queremos contarte cuáles son algunas de ellas como por ejemplo, el porqué de su circulación por los railes de la izquierda:

Historia de Metro Madrid

Su nacimiento se remonta al siglo XX, concretamente al año 1919. La página web oficial de Metro Madrid cuenta que la red cuenta actualmente con 302 estaciones pero hace un siglo, es decir en su nacimiento, contaba con tan solo 8. En un principio, el Metro de Madrid conectaba Sol y Cuatro Caminos. Poco a poco, esto fue ampliándose desde Sol a Ventas o el ramal entre las estaciones de Ópera y Estación del Norte.

Metro de Madrid, plaza de España | Pixabay

Desde su origen, el metro no ha parado de crecer a pasos agigantados e incorporar todo tipo de modernidades en sus instalaciones. Por ejemplo, fue un hito cuando se incorporó el primer ascensor en una de las estaciones, tan solo un año después de la apertura.

Una de las estaciones que más se frecuenta es la de Gran Vía, que ha sido modificada recientemente pero, sin embargo, sigue manteniendo la estructura de su entrada principal. Es decir, la salida de Gran Vía en la Red de San Luis.

En cuanto a los trenes, la calidad de los asientos y el funcionamiento de puertas y el aviso de estación han ido cambiando con el paso de los tiempos. Junto a ello, también se ha ido ampliando el número de trenes que circulan al día que, actualmente son 2.400.

Curiosidades del Metro de Madrid

¿Sabía el porqué de la circulación de Metro Madrid por la izquierda? Suponemos que es algo a lo que todos nos hemos acostumbrado y que, por tanto, no reparamos en ello. Pero no todos los metros del mundo circulan en el mismo sentido. Sin embargo, el Metro de Madrid se caracteriza por circular por los raíles izquierdos en vez de por los derechos. Quizás nos resulte chocante ya que, por ejemplo con el coche, la norma es circular siempre por la derecha. Pero no se encuentra un hecho tan extraño cuando sabemos el contexto: Y es que en el momento de la creación de Metro Madrid, en 1919, en toda Europa los transportes circulaban por la izquierda. Era una época donde nos remontamos al uso de los carruajes y por tanto el uso de la mano izquierda era la conducción y el de la derecha el látigo para indicar al animal.

Pero no es el único hecho curioso que tiene nuestro querido Metro, ya que la página web oficial indica una serie de acontecimientos históricos que lo hacen aún más interesante:

- Uno de ellos es que Metro Madrid fue de las primeras empresas españolas que incorporaron mujeres a su plantilla como taquilleras de Metro.

- ¿Sabías que, como hemos dicho, el primer ascensor en una estación se instaló en 1920 y que había ascensoristas?

- El símbolo de Metro Madrid, el rombo, tiene su propia historia ya que no siempre ha sido igual sino que ha ido cambiando.