El pueblo medieval con playa de Italia que está al lado de Savona y es uno de los mejor conservados de la "Riviera di Ponente"

Italia es un país que cuenta con municipios realmente increíbles, recientemente te hablábamos de Offida, un pueblo medieval rodeado de murallas en la provincia de Ascoli Piceno, región de Le Marche.

Hace apenas unas semanas, Viajestic tuvo la gran oportunidad de viajar en el Costa Pacífica y una de las escalas del crucero fue Savona. Desde allí, que salen bastantes excursiones para conocer algunas partes de Italia, nosotros fuimos a Noli y a Finalborgo, dos pueblos medievales, uno marinero y otro un poco más de interior.

Noli es un pequeño y encantador pueblo costero en la región de Liguria, provincia de Savona, entre Génova y Finale Ligure. Es uno de los lugares más auténticos y mejor conservados de la llamada Riviera di Ponente.

Noli fue una antigua república marítima, al nivel de Génova o Pisa, durante la Edad Media. Su casco histórico mantiene el trazado medieval con calles estrechas, arcos, torres y casas de piedra. Destacan sus torres defensivas (como la Torre dei Quattro Canti) y la logia de la República, símbolo de su pasado independiente.

Si visitas Noli no te puedes perder la Iglesia de San Paragorio, una joya del románico ligur, del siglo XI, con cripta y frescos antiguos; el Castello di Monte Ursino, unas ruinas de un castillo medieval en la colina con vistas espectaculares del mar y del pueblo; y la Playa de Noli, que es tranquila, de aguas limpias y con bandera azul, ideal para nadar y relajarse.

En cuanto a su gastronomía, en los restaurantes locales puedes probar pescado fresco, focaccia y vino blanco ligur (Pigato o Vermentino).