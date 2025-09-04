El pueblo más pequeño de Cataluña en superficie está en Barcelona

Recientemente te hablábamos de Benitagla, el pueblo más pequeño de Andalucía, que está en Almería y tiene menos de 60 habitantes. Pero... ¿sabes cuál es el pueblo más pequeño de Cataluña en superficie?.

Se trata de Puigdàlber y se encuentra en la provincia de Barcelona, en la comarca del Alto Panadés. Tiene una extensión de aproximadamente 0,4 kilómetros cuadrados y un número de habitantes que ronda las 630 personas según el INE de 2024.

Este pueblo fue documentado ya en el año 1.108 y creció alrededor de la iglesia de San Andrés, construida en 1942 en el mismo lugar donde había habido un antiguo templo de estilo gótico.

Una de sus construcciones más históricas es la Casa Gran (o Cal Ferran), está declarada Bien cultural de interés local y es el edificio más antiguo del pueblo. Aunque la más conocida es la Casa Josep Parellada.

A pesar de su tamaño, el pueblo cuenta con muchos comercios (como panadería y carnicería), un consultorio médico, una escuela infantil y una guardería, un auditorio, un campo de fútbol, pistas de pádel e incluso un centro cultural llamado El Centro.