El pueblo de Extremadura nombrado Capital del Turismo Rural 2025

El municipio extremeño de Jerez de los Caballeros ha sido seleccionado por votación popular para hacerse con el título de Capital de Turismo Rural 2025, el certamen impulsado por EscapadaRural que tiene como objetivo dar visibilidad a los municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural. Jerez de los Caballeros se convierte, además, en el primer municipio de Extremadura en lograr este título.

De los más de 40.000 votos emitidos en esta IX edición del certamen, el 24,7% han ido a favor de Jerez de los Caballeros logrando así el primer puesto, quedando 12 puntos por delante del segundo clasificado, el pueblo de Karrantza, en Bizkaia.

Raúl Gordillo, Alcalde de Jerez de los Caballeros, afirma que "la satisfacción es incalculable. Tras la implicación de las instituciones, las empresas del sector, todos los vecinos de Jerez de los Caballeros y sus pedanías, de los extremeños y de los amantes de nuestra tierra, por primera vez en las nueve ediciones del concurso, un pueblo extremeño ha conseguido ser Capital de Escapada Rural 2025. Un orgullo que compartimos con todos los que sienten y defienden esta tierra".

También añade que "el trabajo que se está realizando desde nuestro municipio para ganar visibilidad, a pesar de los escasos recursos y de la falta de comunicaciones dignas, está dando sus frutos. Jerez de los Caballeros sigue consolidándose como un destino turístico en crecimiento. Este año hemos incrementado las visitas en más de un 30 %, reflejo de una sinergia maravillosa entre instituciones, empresas y ciudadanía. Gracias a ese esfuerzo común, podemos ilusionarnos con un futuro en el que el turismo se convierta en uno de los pilares fundamentales de la economía de Jerez, Brovales, Valuengo y La Bazana", dice.

Para terminar agradece que "plataformas como EscapadaRural nos brindan la oportunidad de mostrarnos al mundo de una forma sencilla, directa y gratuita, a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Su labor es clave para dar voz y valor al turismo rural. Como alcalde, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por haber sido seleccionados entre los diez finalistas y por el reconocimiento a nuestro esfuerzo colectivo, lo que nos ha permitido ser Capital de EscapadaRural 2025 gracias a EscapadaRural. Hoy, más que nunca, podemos decir bien alto:¡Estamos muy orgullosos de ser jerezanos y de llevar el nombre de Jerez de los Caballeros por toda España!".

Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural transmite que "felicitamos a Jerez de los Caballeros y a todos sus vecinos por alzarse con el título de Capital de EscapadaRural 2025 y también a los otros nueve municipios elegidos finalistas”, explica

"Estamos convencidos de que la gran difusión que han tenido los diez finalistas durante todo el proceso de votaciones les ha situado a todos en la mente de las personas como un destino a visitar en su próxima escapada rural", concluye Monmany.