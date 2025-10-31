El pueblo abandonado de Zamora que ha sido comprado por un empresario abandonado para impulsar el turismo

En Zamora, dentro del municipio de Fonfría, se encuentra Salto de Castro, un antiguo poblado construido por la empresa que hoy conocemos como Iberdrola durante las décadas de 1940 y 1950. En este lugar residían los trabajadores y sus familias, ya que allí se levantó la presa del Castro, una importante obra hidráulica.

El pueblo estuvo habitado hasta finales de los años 80, cuando sus vecinos fueron trasladados, dejando atrás decenas de casas, una iglesia, servicios básicos e instalaciones.

Salto de Castro permaneció abandonado durante casi cuatro décadas hasta que fue comprado por el empresario californiano Jason Lee Beckwith y su esposa Ana Machado por unos 300.000 euros. Después de conocer su historia y enamorarse del lugar, decidieron devolverle la vida que había perdido, según contaron en una entrevista a El Español.

El proyecto busca convertir el pueblo en un complejo turístico rural donde los visitantes puedan disfrutar de la naturaleza propia de los Arribes del Duero. Incluirá hoteles, apartamentos y espacios lúdicos para eventos como bodas, además de fomentar el empleo local y ofrecer nuevas oportunidades a los pueblos de alrededor afectados por la despoblación.

Este proyecto también pretende poder llevarse a cabo en otras zonas rurales deshabitadas del centro de España, con el objetivo de recuperar la vida rural que tanto caracteriza a nuestro país y que poco a poco se ha ido perdiendo por la movilización hacia los grandes núcleos urbanos.