La "playa" de Castilla-La Mancha con orilla de arena que está a una hora de Madrid

Los ciudadanos de las provincias del interior peninsular están acostumbrados a buscar multitud de formas de mantenerse frescos en verano. A pesar de que regiones como Madrid, Castilla y León o Castilla La-Mancha no tienen costa, existen playas con Bandera Azul.

Por ello, te contamos una de estas playas de interior para refugiarse del abrasador calor y que está a una hora en coche de Madrid, a 20 minutos de Talavera de la Reina y a menos de 90 kilómetros de Toledo.

Si estás buscando disfrutar de un baño en plena naturaleza, a los pies de la Sierra de San Vicente, y practicar deportes acuáticos como windsurf, canoa, vela o piragüismo, el embalse de Cazalegas es un lugar ideal para ello, con riqueza de flora y fauna, orillas de arena y zonas en las que hacer picnic o jugar con los niños.

Embalse de Cazalegas | Ayuntamiento de Cazalegas

El embalse de Cazalegas recoge las aguas del río Alberche, afluente del Tajo, y en su pantano también puedes pescar, si tienes licencia, ejemplares de carpas, lucios o barbos.

Además, alrededor del pantano hay rutas como la del Embalse, el sendero del Río Alberche o los caminos de Cazalegas.