ESCAPADA DE VERANO
La "playa" de Castilla-La Mancha con orilla de arena que está a una hora de Madrid
En el norte de Castilla-La Mancha existe un embalse que recoge las aguas del río Alberche, afluente del Tajo, ideal para una escapada si estás buscando una playa de interior en plena naturaleza.
Publicidad
Los ciudadanos de las provincias del interior peninsular están acostumbrados a buscar multitud de formas de mantenerse frescos en verano. A pesar de que regiones como Madrid, Castilla y León o Castilla La-Mancha no tienen costa, existen playas con Bandera Azul.
Por ello, te contamos una de estas playas de interior para refugiarse del abrasador calor y que está a una hora en coche de Madrid, a 20 minutos de Talavera de la Reina y a menos de 90 kilómetros de Toledo.
Si estás buscando disfrutar de un baño en plena naturaleza, a los pies de la Sierra de San Vicente, y practicar deportes acuáticos como windsurf, canoa, vela o piragüismo, el embalse de Cazalegas es un lugar ideal para ello, con riqueza de flora y fauna, orillas de arena y zonas en las que hacer picnic o jugar con los niños.
El embalse de Cazalegas recoge las aguas del río Alberche, afluente del Tajo, y en su pantano también puedes pescar, si tienes licencia, ejemplares de carpas, lucios o barbos.
Además, alrededor del pantano hay rutas como la del Embalse, el sendero del Río Alberche o los caminos de Cazalegas.
Publicidad