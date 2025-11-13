Un pasajero es condenado por agredir a otro durante un vuelo de Dublín a Tenerife y le suspenden durante 3 meses

No es la primera vez que salen a la luz noticias de pasajeros que han condenados por agresiones durante un vuelo. Recientemente, por ejemplo, te contábamos que una persona había sido multada por agredir a un miembro de la tripulación durante un vuelo de Ibiza a Alicante. Y es que este tipo de conflictos deberían ser abordados para que no vuelvan a ocurrir.

Ahora, un tribunal de Dublín ha condenado a un pasajero de Ryanair que interrumpió un vuelo entre dicha ciudad y Tenerife el 24 de septiembre de 2022 tras agredir físicamente a otro pasajero.

Asientos de avión de Ryanair | iStock

El agresor se ha declarado culpable y ha recibido una sentencia suspendida de tres meses, según ha informado este jueves la aerolínea de bajo coste.

Ryanair viene luchando contra los pasajeros "conflictivos" desde hace años con el objetivo de poder garantizar un viaje "cómodo y libre de estrés, sin interrupciones innecesarias causadas por un pequeño número de pasajeros conflictivos" al resto de clientes y la tripulación.

Así, aplica una "estricta política de tolerancia cero" frente a comportamientos inapropiados de los pasajeros y asegura que continuará tomando medidas para combatir conductas violentas a bordo, en beneficio de la mayoría de los pasajeros que viajan sin causar molestias.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha celebrado la condena a este pasajero de comportamiento "inexcusable". Además, Ruiz ha recordado que estos pasajeros se enfrentan a consecuencias de este comportamiento pasan por la prohibición de volar y multas por ser expulsados del avión.

"Esperamos que esta condena disuada aún más el comportamiento problemático a bordo, de modo que tanto los pasajeros como la tripulación puedan viajar en un entorno cómodo", ha recalcado.