Papá Noel cambia el trineo por góndolas: Así han celebrado la llegada de la Navidad en Venecia

La Navidad ya está aquí y se celebra de distintas formas alrededor del mundo. En Italia, por ejemplo, han decidido cambiar el tradicional trineo de Papá Noel por otras formas de transporte, incluyendo bicicletas, motocicletas e incluso góndolas.

Este domingo 21 de diciembre se han celebrado diversos desfiles que han recorrido algunas calles y canales de varias ciudades italianas. En Roma, por ejemplo, cientos de Papá Noel en bicicleta recorrieron el centro de la ciudad en la 14ª edición de 'La Pedalata dei Babbo Natale', partiendo del Coliseo y pedaleando por lugares emblemáticos como el Vittoriano, la Piazza di Spagna y la Piazza Navona antes de llegar a Trastevere.

El recorrido (que no formaba parte de una competición), estuvo abierto tanto a adultos como a niños y finalizó en la sede de la asociación Peter Pan, una organización benéfica que apoya a familias de niños en tratamiento oncológico en Roma. Los participantes hicieron donaciones voluntarias para proporcionar alojamiento gratuito a familias obligadas a trasladarse para recibir atención médica.

Además, en Roma también tuvo lugar el 'Desfile de Navidad de Roma' con distintos motociclistas vestidos como Papá Noel recorriendo las calles en motocicletas, Vespas y Lambrettas. En este caso, disfrazarse para participar era obligatorio.

Los organizadores explicaron que el desfile tuvo como objetivo apoyar a la asociación So.Spe., que ayuda a madres solteras, niños, adolescentes y personas afectadas por la violencia y la pobreza, promoviendo su reintegración social y sanitaria.

Papá Noel llega en góndola

Y por último, en Venecia, la Navidad se trasladó al agua con la 13.ª edición de la "Regata dei Babbi Natale" (Regata de Papá Noel) por el Gran Canal. Treinta y dos barcos, remados por varios Papá Noel, compitieron desde la Iglesia de San Zaccaria hasta la Universidad Ca' Foscari, con premios para cada categoría y para el barco mejor decorado.