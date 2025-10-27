El misterioso y único pueblo excomulgado de España, ideal para vivir una escapada de Halloween diferente

En España sobran los pueblos con encanto para disfrutar de su gastronomía, su naturaleza y sus tradiciones. Pero también existen lugares que muestran una cara más misteriosa y embrujada, rincones donde la leyenda y la historia se entremezclan. Es el caso de Soportújar, en la Alpujarra granadina, conocido por sus brujas, o de Trasmoz, el único pueblo excomulgado y maldito de España.

¿Te atreves a visitarlo este Halloween?

En la comarca del Moncayo, a los pies del Parque Natural del mismo nombre, en Zaragoza, se encuentra Trasmoz, un pueblo rodeado de montañas, bosques y leyendas que alimentan el halo de misterio que lo envuelve. Con menos de un centenar de habitantes, este pequeño rincón aragonés recibe cada año miles de visitantes atraídos por su historia única: es el único pueblo oficialmente excomulgado por la Iglesia católica en toda España.

Para hablar de la excomunión de Trasmoz, debemos remontarnos al siglo XIII, concretamente al año 1255, cuando el superior del Monasterio de Veruela, situado cerca del pueblo, decidió castigar a sus habitantes por el uso de la madera del Monte de la Mata. El abad, Andrés de Tudela, logró que Trasmoz fuera apartado de la Iglesia católica para siempre, marcando así el inicio de su fama de pueblo maldito.

Ya en el siglo XVI, el monasterio volvió a enfrentarse al pueblo, esta vez por otro recurso esencial: el agua. Las tensiones entre ambos se intensificaron hasta el punto de que Trasmoz fue nuevamente maldecido, acumulando en menos de tres siglos una excomunión y una maldición que terminaron por alimentar todas las leyendas que hoy aún se cuentan entre sus calles.

A la excomunión y maldición del pueblo se suma su rica tradición popular. Cuentan las leyendas que sus habitantes practicaban la magia para protegerse de todos estos acontecimientos negativos, y que, además, las brujas se reunían en el castillo de Trasmoz durante las noches de luna llena.

Trasmoz es un destino fascinante durante todo el año, pero alcanza su máximo encanto en verano con la Feria de las Brujas, cuando las calles se llenan de esoterismo, rituales y mercadillos que rinden homenaje a la última bruja del pueblo, la Tía Casca. Aún más especial es Halloween, cuando las leyendas cobran vida en sus calles empedradas y el castillo se convierte en escenario de brujas y maldiciones, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan una escapada diferente, llena de misterio, historia y magia.