México, protagonista de FITUR 2026: por qué todos miran este año al país azteca

FITUR 2026 se celebra en IFEMA (Madrid) del 21 al 25 de enero y el País Socio de este año es México, por lo que inundará la feria y distintos puntos de la capital madrileña con la cultura de los 32 estados mexicanos.

La presencia destacada de México en FITUR responde a una combinación de factores clave que explican por qué el país azteca acapara miradas en la feria turística más importante del mundo. En primer lugar, México es uno de los destinos favoritos para el mercado español y europeo gracias a su excelente conectividad aérea, su afinidad cultural y lingüística y una oferta que va mucho más allá del turismo de sol y playa.

Stand de México en FITUR 2024 | EFE

Durante FITUR, México aprovecha el escaparate internacional para mostrar la enorme diversidad de su territorio. Desde destinos consolidados como la Riviera Maya, Cancún o Los Cabos, hasta propuestas menos conocidas como Oaxaca, Chiapas, Baja California o la Huasteca Potosina, el país quiere dejar claro que es un destino capaz de adaptarse a todo tipo de viajeros. Cultura, arqueología, naturaleza, gastronomía y experiencias auténticas se dan la mano en una propuesta cada vez más completa.

Otro de los ejes centrales del protagonismo de México en FITUR es su apuesta por el turismo sostenible y responsable. El país presenta proyectos centrados en la protección del patrimonio natural, el impulso de las comunidades locales y el desarrollo de experiencias que respetan el entorno y las tradiciones. El ecoturismo, el turismo rural y las iniciativas comunitarias ganan peso en un momento en el que los viajeros buscan formas de viajar más conscientes.

Cancún, en México | Civitatis

La gastronomía mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, también ocupa un lugar destacado. Sabores, técnicas ancestrales y propuestas contemporáneas convierten a la cocina mexicana en uno de los grandes reclamos del país en la feria.

En definitiva, el protagonismo de México en FITUR no es casual. Refleja la evolución de un destino que sabe reinventarse, diversificar su oferta y conectar con las nuevas tendencias del turismo global. Un país que mira al futuro sin perder de vista su identidad y que, este año, se consolida como uno de los grandes referentes del sector turístico internacional.