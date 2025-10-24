Las mejores escalas de cruceros del mundo según Daily Mail: Dos ciudades españolas entre los favoritos

Nuestro país es toda una potencia en el sector de los cruceros. Esto permite que España se conecte con muchas ciudades y países a través de estas rutas, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de descubrir nuestra rica cultura, historia y playas en las diferentes escalas.

El diario Daily Mail ha publicado un ranking de las mejores y peores escalas para cruceros, y varias ciudades españolas se han colado en la lista de las mejores. Entre ellas se encuentra Tarragona y Mahón.

Tarragona ofrece una escala de crucero magnífica para explorar su patrimonio romano como la cara más moderna de la ciudad. Entre los lugares mas importantes para visitar se encuentra el Anfiteatro romano datado del siglo I, que nos transporta a la época de los gladiadores. También merecen la pena la Catedral de Santa Tecla y la famosa Rambla Nova, donde se puede pasar y disfrutar del ambiente local.

En Mahón, la capital de Menorca, el puerto natural más grande del mundo se convierte en la puerta perfecta para explorar la isla. Además de su imponente puerto, Mahón ofrece rincones llenos de encanto: el Fuerte de Marlborough, la Iglesia de Santa María y su gastronomía típica, donde destacan los famosos quesos de Mahón, la sobrasada y otros deliciosos embutidos. Cada visita aquí combina historia, cultura y sabores auténticos que hacen de cada escala una experiencia única.

Pero no todo es positivo: en la lista de las peores escalas aparece Barcelona. La masificación turística puede saturar la ciudad y generar molestias tanto para los residentes como para los propios viajeros.