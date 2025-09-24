Marrakech en otoño: Por qué es una de las mejores épocas para visitarlo y qué semanas viajar

Sí, el otoño ya está aquí. Y como ocurre cada vez que empieza una estación nueva, los viajeros ya tienen sus dispositivos echando humo para poder buscar los mejores destinos para su próximo viaje.

Y entre los lugares más demandados para las próximas semanas se encuentra Marrakech. Pero... ¿por qué el otoño es una buena temporada para visitarlo?, ¡te lo contamos!

Jemaa el-Fnam, plaza de Marrakech | iStock

1. Clima ideal: En verano, Marrakech puede superar fácilmente los 40 °C, lo que hace muy difícil disfrutar de la ciudad, y en otoño (septiembre a noviembre), las temperaturas bajan a un rango agradable de 20 °C a 30 °C, lo que hace que sea el momento perfecto para recorrer mercados, palacios y jardines sin agobios. Además, las noches son frescas, lo que permite pasear por la medina o cenar al aire libre en la plaza Jemaa el-Fna con comodidad.

2. Disfrutas más la ciudad: Puedes explorar tranquilamente lugares emblemáticos como el Palacio de la Bahía, la Madrasa Ben Youssef o los Jardines de Majorelle. Además, los zocos son más llevaderos, porque no tienes que lidiar con el calor extremo, también hay más energía en la vida nocturna y en los espectáculos callejeros porque la gente pasa más tiempo al aire libre.

3. Excursiones perfectas: El otoño es temporada ideal para salir de la ciudad y hacer excursiones. Puedes visitar el desierto de Agafay o Sahara, las Montañas del Atlas o Essaouira (ciudad costera cercana)

4. Gastronomía: El otoño es temporada de platos especiados, tajines y cuscús que se disfrutan más con temperaturas moderadas. El ambiente de las terrazas y riads cobra protagonismo: desayunar en un patio interior o cenar en la azotea con vistas al atardecer es mucho más agradable.

5. Menos masificado: El invierno (Navidad y Año Nuevo) es temporada alta de turismo en Marrakech y, aunque en otoño también hay bastante movimiento, lo cierto es que no está tan saturado y los precios no son tan elevados.

Las mejores semanas de otoño para visitar Marrakech

Las mejores semanas para viajar a Marrakech en otoño son del 1 de octubre al 10 de noviembre, ya que encontrarás el equilibrio perfecto entre clima, ambiente y menos agobio turístico.